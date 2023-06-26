Сестра с ранением головы, зять с переломами ног, а муж без дома: жители о пережитом массированном обстреле Днепра

Двое раненых до сих пор в больнице после массированного обстрела Днепра в субботу, 24 июня. Тогда 9 ракет и два "Шахеда" сбили наши силы ПВО, одна ракета все же попала по частному сектору. Повреждены почти 3 десятка домов, четыре полностью разрушены. Ранения получили 8 взрослых и трое детей, говорится в ТСН.

Российская ракета обезобразила до недавнего времени уютный микрорайон. Огромную воронку, которая после удара образовалась посреди улицы, еще больше раскапывают, пытаясь добраться до перебитых коммуникаций. Жители изуродованных домов, оправившись под первого шока, пытаются понять хотя бы с чего просыпать наводить порядок. “Так соседи, знакомые, друзья приклонили. Мы сейчас здесь убираем, все расчищаем, чтобы хоть какими-то пленками накрывать крышу, чтобы не протекала дом”, — рассказывает пострадавшая Татьяна.

В день прилета совершенно растерянные люди, не имели сил даже плакать. Наталья, задыхаясь от гнева и отчаяния, показывает, что осталось от ее дома. “Крыши нет, сарая нет, летней кухни нет, погреба нет, ничего нет. 64 года гуляй вальсом”, — говорит женщина.

Она несколько месяцев назад похоронила сына, он погиб под Бахмутом. Во время этого прилета едва не потеряла сестру с зятем и осталась без жилья. “Сестре голову, шею зашивают, сейчас у Мечникова, но говорят уже в сознании. Зятю обе ноги переломило. У моего мужа хата, ее тоже разбомбило, ну стены стоят и все. А здесь и стен нет”, – добавляет Наталья.

На изуродованную улицу уже вернули свет, работают над восстановлением водоснабжения. Все как могут, убирают на разрушенных подворьях. Пытаются найти уцелевшие вещи. Юрий с друзьями как раз устраивают временный забор. Из-за "русского мира" Юрий уже второй раз теряет все. “Мы из Северодонецка, уехали 29 марта, убегали, едва убежали, приехали сюда, вы сами можете видеть, что оно пришло. Сюда поехали с двумя сумочками, а отсюда идем может с полсумкой вещей. Все остальное нужно наживать”, – говорит Юрий.

Наталия во время этого прилета едва не потеряла сестру с зятем и осталась без жилья

Этот ракетный удар разрушил около трех десятков домов. Ранения получили 11 человек, трое из них – дети. Здесь вокруг только частные жилища и никаких военных объектов.

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