Сеть "взорвало" видео, как стадо бизонов переходит дорогу в Винницкой области

В Винницкой области — самая большая популяция зубров в Украине.

Винницкие зубры стали звездами соцсетей. На трассе у леса водители сняли огромное стадо бизонов.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, животные свободно переходить дорогу – машин не боялись. Компанию контролировал вожак.

Всего насчитали несколько десятков зубров. Несмотря на то, что животные эти очень пугливы, их часто можно встретить по обе стороны густых лесов Винницкой области. Там, кстати, самая большая популяция зубров в Украине, более сотни особей, говорят лесоводы.

Винницкие зубры стали звездами соцсетей

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