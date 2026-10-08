Сеул отозвал посла из Украины: в МИДе рассказали, что будет дальше

Георгий Тихий

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Украина остается открытой для возобновления конструктивного диалога с Республикой Корея, несмотря на то, что Сеул решил отозвать своего посла.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя ситуацию для ТСН.

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По словам представителя внешнеполитического ведомства, украинская сторона уже провела официальную встречу с дипломатом.

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«На этой неделе мы приглашали в МИД посла Республики Корея в Украине для представления нашей позиции и поиска конструктивных решений. Ему было сообщено о позиции украинской стороны», — отметил Георгий Тихий.

В министерстве отмечают важность взвешенного подхода в отношениях между государствами и надеются на урегулирование ситуации в будущем.

«Мы убеждены, что дипломатия должна превалировать над эмоциями. Несмотря на решение Сеула об отзыве посла, Украина остается открытой для возобновления конструктивного диалога — даже если на это потребуется время», — подчеркнул спикер МИДа.

Скандал между Украиной и Южной Кореей — последние новости

Напомним, между Украиной и Южной Кореей разворачивается серьезный кризис. Конфликт начался после того, как стало известно о передаче Сеулу северокорейских пленных с Курщины, а затем появилась информация о том, что Южная Корея поставляет в Россию топливо в обход санкций.

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Ситуация обострилась и на дипломатическом уровне: Сеул уже отозвал своего посла, в то время как украинский МИД требует объяснений относительно поставок нефтепродуктов в РФ.

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