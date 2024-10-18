Северная Корея вступает в войну: как и сколько бойцов КНДР будут помогать Путину убивать украинцев

Несмотря на то, что северокорейские военные могут быть плохо подготовленными и немотивированными, их количество может оказать серьезное влияние на ситуацию на фронте, особенно учитывая кризис с кадрами в российской армии.

Северная Корея фактически вступает в войну против Украины. Кроме поставки России ракет, диктаторский режим КНДР отправляет в страну-агрессор рабочих для заводов и личный состав для армии. Это официально подтвердили президент Украины Владимир Зеленский, ГУР и южнокорейская разведка. Более того, ВСУ во время одного из ударов уже ликвидировали шестерых офицеров из КНДР.

Сколько военных из КНДР тренирует Россия и перебросит на войну, а также какую угрозу представляют северо-корейские солдаты для фронта в Украине, – читайте на ТСН.ua.

Войска КНДР тренируются в России

Российские телеграм-каналы взялись 18 октября распространять видео, на котором, как утверждается, зафиксированы северокорейские военные на одном из полигонов на территории РФ. Вероятно, это первые визуальные доказательства присутствия в стране-агрессоре бойцов из КНДР, которые готовятся к переброске в Украину.

На ролике зафиксировано несколько групп из нескольких десятков солдат, которых российские военные снимают на телефоны через отверстия в бетонном заборе.

"Вот они. Побежали, побежали. Нельзя их снимать. Сейчас орда уйдет. Их миллионы здесь", – сказал автор видео, явно преувеличив количество.

Войска КНДР сняли на видео на полигоне в России

Как выяснили в OSINT-сообществе "КиберБорошно", видео тренировок, предположительно, северокорейских военных было снято в Сергеевке в Приморском крае РФ.

Полигон в России, где тренируются войска КНДР/Фото: OSINT-сообщество "КиберБорошно"

Полигон в России, где тренируются войска КНДР/Фото: OSINT-сообщество "КиберБорошно"

Полигон в России, где тренируются войска КНДР/Фото: OSINT-сообщество "КиберБорошно"

Военные из Северной Кореи уже воюют в Украине?

В начале октября издание Kyiv Post сообщило, что в районе оккупированного Донецка в результате удара было ликвидировано более 20 вражеских военных, среди которых были и шесть офицеров из Северной Кореи. Еще два представителя КНДР получили ранения.

По информации издания, северокорейские военные прибыли на оккупированные территории Украины, чтобы провести переговоры с российскими коллегами.

В российских пабликах сообщалось, что перед ударом оккупанты демонстрировали северным корейцам подготовку своего личного состава к штурмовым действиям и обороне.

В Кремле вскоре традиционно принялись отрицать участие северокорейских войск в войне против Украины. Спикер президента России Дмитрий Песков назвал информацию от СМИ "информационной уткой". Отметим, что 14 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

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По информации аналитиков Института изучения войны (ISW), ссылающихся на публикацию The Washington Post, вместе с российскими войсками в Украине действуют северокорейские солдаты. Как рассказал представитель украинской военной разведки, некоторые офицеры из КНДР наблюдают за российскими бойцами и изучают поле боя на оккупированных территориях Украины.

Один из украинских чиновников сказал, что в России проходят подготовку "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев. По его словам, вражеское командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или же – в приграничные районы РФ для освобождения "резервов" для участия в боях в Украине.

Как сообщило The Guardian, северокорейские военные инженеры могут помогать россиянам с запуском по Украине баллистических ракет KN-23.

"Присоединение к войне против Украины дает Северной Корее возможность опробовать оружие, получить боевой опыт для своих войск и укрепить свои позиции как мощного международного союзника", – отметили в The Guardian.

Зеленский заявил о включении КНДР в войну – детали

А уже 13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея снабжает Россию не только оружием, но и личным составом для армии.

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта", – высказался президент.

В обращении на следующий день Зеленский сказал, что речь идет о фактически включении Северной Кореи в войну.

А еще глава государства сделал заявление о "коалиции преступников", в которую входят Россия. Северная Корея и Иран. Кроме того, сотрудничество с россиянами продолжает Китай.

"Семья Ким держит в рабстве более 20-миллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов – вместо убитых на войне граждан РФ, а также личный состав для российской армии. Это уже факт", – сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

16 октября издание "РБК.Украина" со ссылкой на источник в Силах обороны сообщило, что на Дальнем Востоке в России проходит подготовка 10 тыс. военных из Северной Кореи к переброске на приграничные территории возле Украины. Кроме того, солдат из КНДР могут подготовить еще и для ротации российских войск для высвобождения их личного состава и тому подобное.

В свою очередь Зеленский накануне сообщил, что Северная Корея готовит на своей территории 10 тыс. солдат.

"Из наших разведданных у нас есть информация, что Северная Корея направила тактический персонал и офицеров в Украину – на временно оккупированные территории. Они готовят на своей территории 10 тысяч солдат, но их еще не переместили в Украину или в Россию".

"Бурятский батальон"

Издание LIGA.net со ссылкой на источник в разведке сообщило, что в РФ на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет около 3000 человек. В настоящее время военные обеспечиваются стрелковым вооружением и боеприпасами. Источник разведки сообщил, что батальон может быть привлечен к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска.

Уже стало известно о том, что 18 северных корейцев из "особого бурятского батальона" сбежали со своих позиций на границе Брянской и Курской областей РФ. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбах. Событие произошло в 7 км от госграницы из Украины. Мотивы бегства неизвестны, оккупационная армия приступила к поискам.

Сколько военных из КНДР готовят к войне против Украины?

Согласно свежему заявлению начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, в настоящее время почти 11 тыс. пехотных военных из Северной Кореи учатся на востоке России, чтобы воевать в Украине.

"Они будут готовы воевать в Украине уже 1 ноября", – сказал Буданов.

Он добавил, что северокорейские военные будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Первый кадровый состав из 2600 солдат отправится в Курск, где Украина создала плацдарм с ожесточенными боями. Куда пойдут остальные – пока непонятно.

"Сейчас у нас нет полной картины", – сказал начальник ГУР.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов / Фото: Офис президента Украины

А издание "Бабель" со ссылкой на источники в украинской разведке проинформировало, что россияне тренируют северокорейских военных на четырех своих полигонах: в Хабаровске, Уссурийске, Благовещенске, Владивостоке.

Северная Корея фактически участвует в войне в Украине и отправит 12 тыс. военных, в частности спецназовцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

"Текущая ситуация с более тесной связью России и Северной Кореи вышла за пределы военных поставок и дошла до фактической отправки войск. Она представляет серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества", — заявил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль после совещания с представителями разведки.

Как войска из Северной Кореи повлияют на фронт?

Как сказал в комментарии для ТСН.ua полковник США в отставке, руководитель Евразийской программы в Foreign Policy Research Institute Роберт Гамильтон, очевидно, что северокорейские солдаты уже воюют на стороне России, о чем свидетельствует гибель по меньшей мере шести из них во время недавнего украинского удара в Донецке.

"На данный момент похоже, что северокорейский военный контингент в Украине в основном состоит из инженеров и техников, управляющих системой баллистических ракет малой дальности, которую КНДР предоставила России для использования в Украине. Но ходят постоянные слухи, что Россия получит до 3 тыс. северокорейских солдат, которые будут воевать пехотой в Украине", – рассказал Гамильтон.

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Генерал в отставке, бывший атташе США по обороне в Москве Кевин Райан сказал ТСН.ua, что северные корейцы могут быть задействованы россиянами для обслуживания или эксплуатации оборудования/оружия, отправленного в РФ из Северной Кореи.

"Тот факт, что Россия продолжает искать и вербовать иностранные войска для своей войны свидетельствует, что Россия продолжает испытывать проблемы с получением достаточного количества солдат", — отметил Райан.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог отправить на помощь российской армии определенное количество малоценных солдат, которых при необходимости бросят в "мясные штурмы". Такое мнение высказал журналист, общественный активист и аэроразведчик ВСУ Игорь Луценко.

"Я думаю, что две наиболее вероятные точки их появления — это Курская область и Донбасс в районе Покровска, Курахово или других направлениях, где происходят атаки. Потому что именно там самая большая плотность применения всех средств, которые были бы интересны для северных корейцев. Они должны увидеть маневренную войну, которая происходит на Курщине, а также тактически позиционную войну, которая в основном происходит на Донбассе. То есть я думаю, что на месте северокорейских специалистов я бы посмотрел именно эти два театра боевых действий", – рассказал Луценко.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и военные / Фото: Associated Press

По мнению заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, даже немотивированные и плохо оснащенные солдаты из Северной Кореи могут оказать существенное влияние на ситуацию на фронте. По его словам, некоторые специалисты из КНДР уже давно проводят совместную работу с россиянами. Прежде всего речь идет о ПВО, инженерах и тд.

"Что касается пехоты, то, очевидно, это будет не самая мотивированная и качественная пехота, но это в любом случае люди, которые нужны на фронте. И повлиять на ситуацию они могут существенно, даже если заменят российские подразделения в тылу", — рассказал Жорин.

А директор фонда "Повернысь живым", ветеран АТО Тарас Чмут отметил, что "одномоментное усиление какого-то участка фронта ~10 к подготовленных в/с, на фоне тотального кризиса в ВСУ может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство".

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