Северное сияние и морозы: почему зима снова стала лютой и какие сюрпризы ждут в феврале
Почему в Украину вернулись настоящие морозы, как глобальное потепление вызывает холод.
Яркое северное сияние в украинском небе и магнитные бури в ночь на 20 января стали лишь началом погодных аномалий. После лет теплых «европейских» зим к нам вернулись минус двадцать, ледяные дожди и деревья во льду.
В секретах природы разбиралась корреспондентка ТСН Ирина Прокофьева.
Ажиотаж в магазинах: почему украинцы массово скупают сапоги
Неожиданная зима сломала все традиционные графики продаж. Если раньше пик спроса на зимнюю обувь приходился на декабрь, то в этом году даже в январе на полках — дефицит.
Антон Юрченко, продавец-консультант: «Самые ходовые размеры женщины сразу разобрали. Сейчас, поскольку погодные такие условия, люди ищут обувь на высокой подошве, чтобы было максимально тепло».
Почему планета греется, а нам холодно?
Ученые объясняют: аномальные морозы — это прямое следствие глобального потепления. Из-за разбалансировки климата «дверцы» в Арктике теперь открываются чаще.
Анастасия Ивашина, специалист по вопросам климата ОО «Екодія»: «Арктический полярный вихрь обычно крутится так, чтобы удерживать экстремальный холод на севере. Но сейчас эти „ворота“ прорываются, и холодные массы затекают в наши широты чаще и больнее».
Сценарий будущего: баллоны с кислородом и дебетонизация
Метеоролог Анжелика Ганчук, которая вскоре возглавит украинскую экспедицию на станцию академика Вернадского в Антарктиде, рисует еще более тревожную картину. Если остановятся океанические течения, атмосфера станет настолько жаркой и насыщенной CO2, что человечеству понадобятся баллоны для дыхания.
Анжелика Ганчук, метеоролог: «Мы идем к тому, что повышается температура. Если повысится температура в Северном ледовитом океане, это приведет к остановке океанических течений, которые переносят кислород в южные широты. И если так будет, то уровень СО2 станет критически высоким, атмосфера станет жаркой и это приведет к засухам, а для нас это приведет к тому, что мы будем пользоваться специализированными баллонами для дыхания. Человечество должно адаптироваться и правильно планировать экономику. Подстроить Землю под себя невозможно — она меняется каждую секунду».
Одним из шагов к спасению городов климатологи называют дебетонизацию — замену бетона и асфальта на открытый грунт и деревья, что помогает легче переносить жару и наводнения. Такую практику уже начинают внедрять, например, в Чернигове.
Чего ждать от февраля?
На следующей неделе морозы в Украине наконец-то ослабнут, но радоваться рано. Теплые массы принесут с собой опасные осадки: сначала снег, а затем — ледяной дождь. Это означает новый гололед на дорогах, обрывы проводов и поваленные деревья.
Анжелика Ганчук: «Сильный антициклон, который принес эти холода, до сих пор закреплен. Поэтому в феврале есть очень высокая вероятность повторения сильных морозов».
Ученые уверены: необратимые процессы на планете уже начались. Нам придется привыкать к резким перепадам температур и экстремальным бурям. Поэтому, возможно, покупка качественной теплой обуви — это не просто расходы, а первая инвестиция в нашу адаптацию к новому климату.
