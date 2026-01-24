Северное сияние и морозы: почему зима снова стала лютой и какие сюрпризы ждут в феврале

Зима / © ТСН

Яркое северное сияние в украинском небе и магнитные бури в ночь на 20 января стали лишь началом погодных аномалий. После лет теплых «европейских» зим к нам вернулись минус двадцать, ледяные дожди и деревья во льду.

В секретах природы разбиралась корреспондентка ТСН Ирина Прокофьева.

Ажиотаж в магазинах: почему украинцы массово скупают сапоги

Неожиданная зима сломала все традиционные графики продаж. Если раньше пик спроса на зимнюю обувь приходился на декабрь, то в этом году даже в январе на полках — дефицит.

Антон Юрченко, продавец-консультант: «Самые ходовые размеры женщины сразу разобрали. Сейчас, поскольку погодные такие условия, люди ищут обувь на высокой подошве, чтобы было максимально тепло».

Почему планета греется, а нам холодно?

Ученые объясняют: аномальные морозы — это прямое следствие глобального потепления. Из-за разбалансировки климата «дверцы» в Арктике теперь открываются чаще.

Анастасия Ивашина, специалист по вопросам климата ОО «Екодія»: «Арктический полярный вихрь обычно крутится так, чтобы удерживать экстремальный холод на севере. Но сейчас эти „ворота“ прорываются, и холодные массы затекают в наши широты чаще и больнее».

Сценарий будущего: баллоны с кислородом и дебетонизация

Метеоролог Анжелика Ганчук, которая вскоре возглавит украинскую экспедицию на станцию академика Вернадского в Антарктиде, рисует еще более тревожную картину. Если остановятся океанические течения, атмосфера станет настолько жаркой и насыщенной CO2, что человечеству понадобятся баллоны для дыхания.

Анжелика Ганчук, метеоролог: «Мы идем к тому, что повышается температура. Если повысится температура в Северном ледовитом океане, это приведет к остановке океанических течений, которые переносят кислород в южные широты. И если так будет, то уровень СО2 станет критически высоким, атмосфера станет жаркой и это приведет к засухам, а для нас это приведет к тому, что мы будем пользоваться специализированными баллонами для дыхания. Человечество должно адаптироваться и правильно планировать экономику. Подстроить Землю под себя невозможно — она меняется каждую секунду».

Одним из шагов к спасению городов климатологи называют дебетонизацию — замену бетона и асфальта на открытый грунт и деревья, что помогает легче переносить жару и наводнения. Такую практику уже начинают внедрять, например, в Чернигове.

Чего ждать от февраля?

На следующей неделе морозы в Украине наконец-то ослабнут, но радоваться рано. Теплые массы принесут с собой опасные осадки: сначала снег, а затем — ледяной дождь. Это означает новый гололед на дорогах, обрывы проводов и поваленные деревья.

Анжелика Ганчук: «Сильный антициклон, который принес эти холода, до сих пор закреплен. Поэтому в феврале есть очень высокая вероятность повторения сильных морозов».

Ученые уверены: необратимые процессы на планете уже начались. Нам придется привыкать к резким перепадам температур и экстремальным бурям. Поэтому, возможно, покупка качественной теплой обуви — это не просто расходы, а первая инвестиция в нашу адаптацию к новому климату.

