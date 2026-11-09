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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Северный мост в Киеве сковали пробки: не может проехать даже "скорая", люди идут пешком — обновлено (видео)

В то же время из трех полос движения автомобили пытаются втиснуться в один, чтобы прорваться на Подольско-Воскресенский мост.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк Фото автора: Елена Гущик Елена Гущик
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Пробки в Киеве 9 ноября

Пробки в Киеве 9 ноября / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В Киеве 9 ноября парализовано движение по Северному мосту из-за функционирования только одной полосы. Водители простаивают в пробках. Люди вынуждены идти через мост пешком.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Гущик.

По словам журналистки, Северный мост «стоит намертво». Им не может проехать ни «скорая», ни полиция.

На мосту в понедельник утром работает всего одна полоса движения, в которую пытались втиснуться все. Людям приходится преодолевать мост пешком.

В то же время из трех полос движения автомобили пытаются втиснуться в одну, чтобы прорваться на Подольско-Воскресенский мост.

«Через Северный — нереально. Всех, кто там намертво застрял в пробках, полиция перенаправляет на новый мост, на который соответственно едут с четырех сторон — левобережки, Троещины, Воскресенки и Северного моста», — рассказала Гущик.

Кроме того, по сообщениям из соцсетей, в Киеве образовалась огромная пробка от Дарницкой площади в направлении правого берега.

Пробка от Дарницкой площади в сторону правого берега / © соцмережі

Пробка от Дарницкой площади в сторону правого берега / © соцмережі

Напомним, накануне стало известно, что с 9 ноября в Киеве для разгрузки мостов вводятся резервные схемы движения. На мосту Патона утром три полосы будут работать на правый берег, а вечером — на левый. На Северном мосту грузовики направят в объезд через Подольский мост, возобновив движение легковых автомобилей и общественного транспорта. На Южном мосту грузовики направят через Дарницкий мост, а для остального транспорта ограничений нет.

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