"Северный поток-2": Байден и Меркель заключили соглашение за спиной Украины, призывая Зеленского сидеть тихо

Администрация Байдена уверенно шагает к очередной "перезагрузке" с Россией, договорившись с Германией по "Северному потоку-2".

Владимир Путин может открывать шампанское. Уже в среду, 21 июля, Соединенные Штаты и Германия могут официально объявить подробности их крупной сделки по "Северному потоку-2". Об этом сообщила The Wall Street Journal. Издание пишет, что Вашингтон откажется от санкций в отношении российского газопровода в обмен на немецкие инвестиции в энергетический сектор Украины и дипломатическую помощь Киеву (очевидно в урегулировании войны в Донбассе).

На фоне этой big deal (крупной сделки с англ.), к которой в Офисе президента Украины явно не были готовы, американцы переносят первый визит Владимира Зеленского в США. Пока с конца июля на начало-середину августа. Это личное решение администрации Джо Байдена.

Во-первых, там до сих пор идет ожесточенный спор между сторонниками очередной "перезагрузки" (прощения) с Россией и более жесткого курса. Наверное поэтому и сдвинулась дата визита украинского президента в США, потому что окончательного решения еще нет.

Во-вторых, у Байдена хотят дождаться, пока Конгресс уйдет на каникулы, чтобы украинская делегация не встретилась с конгрессменами и сенаторами, где была бы поднята тема "Северного потока-2", увеличения военной помощи и предоставления Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ ).

ТСН.ua разбирался, о чем американцы и немцы договорились за спиной Украины.

В понедельник, 19 июля, поздно вечером издание Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что на днях Вашингтон и Берлин раскроют карты о договоренности по "Северному потоку-2". Вскоре после этого Соединенные Штаты сообщили, что в Киев 20-21 июля, говорить в частности о российско-немецком газопроводе, едет советник Госдепа Дерек Шолле. Все это происходит после последнего в должности вояжа в США канцлера Германии Ангелы Меркель в пятницу, 16 июля.

Также читайте Стихия и политика: как наводнение в Германии пошатнуло позиции преемника Меркель

"Когда я стал президентом, газопровод был завершен на 90%, и введение санкций не имело смысла". Так Джо Байден прокомментировал вывод из-под санкций (а не введение новых) швейцарской компании Nord Stream AG, которая отвечает за строительство "Северного потока-2", и ее руководителя. Но, и при Дональде Трампе трубопровод не был построен лишь на 10%. Поэтому вывод из-под санкций основных актеров газопровода — это огромная уступка Германии.

Очевидно Джо Байден и Ангела Меркель достигли принципиальных договоренностей: Вашингтон закрывает глаза на запуск опасного не только для Украины, но и для всей Европы, "Северного потока-2" в обмен на целый ряд шагов со стороны Берлина (подробно об этом ТСН.ua писал в статье "Берлин-Вашингтон-Москва: почему Байден и Меркель отвернулись от Зеленского" — Авт.).

Менее чем через сутки о "Северном потоке-2" пишет уже The Wall Street Journal. Мол, подробности крупной сделки Вашингтон и Берлин озвучат уже в среду, 21 июля. Издание отмечает, что в поиске более тесного взаимодействия с европейскими союзниками (в борьбе с Китаем — Авт.), Администрация Байдена, в отличие от Трампа, изменила свою позицию относительно российского газопровода.

А издание Politico подтвердило то, о чем неофициально уже несколько недель говорят украинские политики и дипломаты. Администрация Байдена призывает Киев воздержаться от публичной критики крупной сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2", так как это может нанести вред отношениям между Вашингтоном и Киевом. Более того, издание пишет, что администрация Байдена призвала украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии по российскому газопроводу.

"Официальные лица США дали понять, что отказались от остановки проекта, известного как "Северный поток-2", и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб (Украине — Авт.), заключив грандиозную сделку с Германией", — отмечает Politico.

Где здесь интересы Украины? Во время переговоров Владимира Зеленского с Ангелой Меркель в Берлине, на столе были различные варианты: от денежных компенсаций Украине (1,5 млрд евро ежегодно в течение 10 лет, потому что именно столько Украина в среднем зарабатывает на транзите российского газа в Европу) до гарантий безопасности с четкой перспективой получения ПДЧ и предоставления вооружений (в частности со стороны Германии).

Немецкая сторона категорически отвергла любые украинские предложения. Максимум, на что согласилась, — это 10-летний транзитный контракт, где Берлин выступит гарантом, что Россия его не нарушит, и создание нового инвестиционного фонда по развитию возобновляемой энергетики (в частности водородной). Но Москва непременно нарушит любые договоренности, потому что это стиль управления кремлевской верхушки, они так делают постоянно.

Через неделю после провального визита Зеленского в Берлин, Reuters пишет, что американо-немецкое соглашение по "Северному потоку-2" будет включать обязательства сторон инвестировать в энергетический сектор Украины. Но, будут ли это государственные или частные инвестиции, в каком объеме и на какие цели, пока непонятно.

Издание Bloomberg отмечает, что Ангела Меркель якобы согласилась пойти на еще одну большую уступку Украине в обмен на запуск "Северного потока-2". Так, в случае злонамеренных действий России (о том, что понимается под такими действиями, пока неизвестно) Германия на уровне ЕС должна будет принять меры вплоть до санкций на экспорт российских энергоносителей.

Как отмечает издание, кроме этого Германия обязуется:

инвестировать $1 млрд в "зеленый фонд" для перехода Украины на более экологичные источники энергии;

назначить энергетического спецпредставителя для поддержки двусторонних проектов и выделить на это $70 млн;

добиться от РФ продления транзитного соглашения с Украиной еще на 10 лет после 2024 года (когда заканчивается срок действия действующего контракта).

Да, это "зрада" наших интересов. Но, Украине в этой ситуации надо не обижаться на Запад, демонстрируя пренебрежение, а формировать региональные союзы. В частности с Польшей. Показательно, что в день визита Меркель в Вашингтон, в споре между Польшей и Германией (который длился с 2016 года) по использованию газопровода OPAL (наземного продолжения "Северного потока-1") Суд ЕС стал на сторону Варшавы. Теперь "Газпром" может использовать трубу лишь на 50% от ее мощности.

Это решение, по словам экспертов, будет иметь правовые последствия и для "Северного потока-2". То есть, для наземного его продолжения — трубопровода EUGAL. А своим решением Суд ЕС только доказал, что нарушать регуляции Третьего энергопакета нельзя. "Газпром" должен обеспечить доступ к трубе третьим компаниям. То есть, если какая-то европейская компания захочет закупить азербайджанский или туркменский газ, потому что он окажется дешевле, оператор "Северного потока-2" (то есть, "Газпром") должен предоставить свои мощности. Иначе трубопровод будет заполнен только на 50%.

Новости мира: могут стать известны детали соглашения Германия и США по "Северному потоку-2"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку