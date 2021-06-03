"Северный поток-2": какие последствия будет иметь для Украины завершение проекта

После достройки трубопровода Украина станет уязвимой для российской агрессии — считают представители Конгресса.

Американские сенаторы попытаются возобновить санкции против российского проекта "Северный поток-2".

Об этом заявили американские законодатели после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится 2 июня в сюжете ТСН.19: 30.

После достройки трубопровода Украина станет уязвимой для российской агрессии — считают представители Конгресса. Москва больше не будет нуждаться в Киеве для транзита газа на экспорт в Западную Европу и недавняя российская военная эскалация на границе Украины стала мощным напоминанием этой реальности. Президент Зеленский назвал "Северный поток-2" оружием России и призвал сенаторов не давать врагу оружие.

"Остановить "Северный поток-2"- это не просто безопасность, о которой все говорят, это мощное оружие России которое сегодня России дают прямо в руки. Как мы можем защититься? Ответ прост — не давать оружие врагу", — сказал он.

"Завершение проекта "Северный поток-2" имеет серьезные последствия для Украины и для энергетической безопасности Европы. Мы будем рассматривать способы, каким образом повлиять на завершение проекта и дальнейшую эксплуатацию. Перед тем, как "Северный поток-2" заработает, он должен получить разрешения и лицензии на эксплуатацию ", — отметила сенатор от Демократической партии США Джин Шагин.

Новости мира: американские сенаторы попытаются восстановить санкции против российского проекта "Северный поток-2"

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