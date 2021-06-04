"Северный поток-2": сможет ли Украина остановить достройку российской трубы

Между тем, чиновники США и Германии без Киева ведут переговоры о судьбе российского проекта.

Конгрессмены США могут принять закон, который заставит президента Джозефа Байдена наложить новые санкции на "Северный поток-2".

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель направила в Вашингтон посланников обсудить судьбу газопровода. Ведь Берлин поддерживает его завершения, тогда как у США есть предостережения.

Есть ли шанс у Украины остановить достройку, об этом говорится 3 июня во сюжете ТСН.19:30.

Законопроекты, требующие немедленно возобновить санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее управляющего директора в Сенат и Палату представителей Конгресса внесли республиканцы — политические оппоненты действующего главы Белого дома Джо Байдена. Стратегию Байдена о частичных санкциях в отношении российского газопровода они называют ошибочной стратегией и угрозой национальной безопасности США.

Впрочем, вопрос, успеют ли эти законопроекты рассмотреть, учитывая то, что "Северный поток-2" уже достроен на 95% и вероятной дате его завершения называют сентябрь.

В Белом доме считают, что достройка "Северного потока-2" — дело, к сожалению, решенное. И надо искать пути, как избежать угроз, которые он несет для Украины и Евросоюза. Это накануне обсудили правительственные эксперты США и Германии. Канцлер Ангела Меркель направила в Вашингтон своих советников, чтобы найти общую позицию. Германия называет "Северный поток-2" своим общим с Россией бизнеспроектом.

Судьба "Северного потока-2" - что решили чиновники США и Германии по российской трубе

США наоборот — угрозой не только для Украины, но и энергетической безопасности Евросоюза и всего восточного фланга НАТО. На официальной странице Белого дома появилась соответствующее заявление.

Эксперты из обоих правительств обсудили газопровод "Северный поток-2", включая беспокойство Соединенных Штатов в отношении рисков, которые он накладывает на Украину и европейскую энергетическую безопасность.

О сути переговоров больше не сообщают. Скорее всего, эту тему президент Соединенных Штатов обсудит с канцлером Германии в июне — во время саммита "Большой семерки" и встречи лидеров Евросоюза. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас накануне заверил, что Германия и США найдут взаимопонимание.

Какими бы ни были решения, которые могут наработать США и Германия, пока выглядит так, что Украина к их обсуждению не вовлечена.

Накануне президент Зеленский встретился с сенаторами США, которым подчеркнул, что только Вашингтон может остановить поток. А недавно в Вашингтон ездили украинские парламентарии, где обсудили этот вопрос с американскими коллегами.

После этого украинские нардепы уверены, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США — не только республиканцев, оппонентов Байдена, но и демократов

Не скрывали своего разочарования отказом Администрации Байдена применить санкции против "Северного потока-2" и американские сенаторы, посетившие накануне Киев. В интервью Радио Свобода они пообещали не сдаваться в борьбе против этого проекта и даже призывали европейских коллег оценить все риски.

Работать и лоббировать украинские интересы круглосуточно в Вашингтоне и европейских столицах, считает необходимым бывшая заместитель министра иностранных дел и экс-советниа главы "Нафтогаза", а ныне — советник министра энергетики Лана Зеркаль. Время, мол, идет на дни.

А важные новости по поводу российской трубы на дне Северного моря могут появиться еще раньше. На 16 июня в Женеве запланирована встреча президентов Байдена и Путина. Вопрос Украины и "Северного потока-2" будет одним из ключевых.

Напомним, что Киев требует включить его в переговоры по "Северному потоку-2".

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