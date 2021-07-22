"Северный поток-2" в обход Украины: почему соглашение США и Германии возмутило весь мир

"Северный поток-2" в обход Украины: почему соглашение США и Германии возмутило весь мир

Как на немецко-американское соглашение соглашение реагируют в Вашингтоне и Берлине, а также в ЕС и Украине.

Декларацию об условиях использования российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины Джо Байден и Ангела Меркель обнародовали накануне. Она называется: в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности. В документе — устные гарантии и обещания помощи Украине.

Почему немецко-американское соглашение разволновало мир, говорится 22 июля в сюжете ТСН.19:30.

Позиция Германии

Германия обязуется немедленно реагировать, если Россия будет шантажировать своим газом Украину, и может вообще ограничить экспорт из "Газпрома". Также в заявлении говорится о том, что Украина должна оставаться транзитером российского газа и после завершения действующего контракта 2024 года. США и Германия инициируют переговоры о продлении газового соглашения между Украиной и Россией минимум на 10 лет и обещают начать их не позднее 1 сентября. А еще объявляют о создании так называемого Зеленого фонда для Украины. Средства из него должны идти на усиление энергоэффективности и переход на возобновляемую энергетику.

"Это хороший шаг, требующий уступчивости и Берлина и Вашингтона. А еще соглашение между США и Германией — это хорошо для Украины", — так договоренность по "Северному потоку-2" прокомментировала Ангела Меркель.

Сегодня канцлер имела очевидно последнюю большую пресс-конеференцию до выборов. Завтра политический Берлин идет на отдых и перед этим Ангела Меркель традиционно общается с журналистами, на этот раз их было немного за коронавирусных ограничений.

Большой резонанс договоренность США и Германии не вызывала, о "Северном потоке" Меркель спросили всего дважды.

Германии важно, чтобы Украина осталась транзитером газа, а Россия не использовала газ как оружие против Украины. Здесь Москве пришлось поверить на слово, признала Меркель. Однако иначе канцлер пригрозила Кремлю новыми санкциями. Правда, какие это могут быть санкции и насколько автоматически они могут быть введены в случае нового наступления России против Украины, никто из действующего немецкого правительства не уточняет.

При этом Меркель добавляет, что несмотря на совместное заявление, разногласия между США и Германией остаются, очевидно имея в виду американский Конгресс, где осталось немало критиков проекта.

Критика от ЕС

Звучат в Берлине и критические голоса, даже из партии Ангелы Меркель, но эта критика единичная.

А вот самым жестким критиком проекту в Европе остается Польша. Еще в прошлых правительствах весь проект "Северный поток" в Варшаве называли новым российско-немецким пактом, намекая на пакт Риббентропа-Молотова.

"Северный поток-2" два создает угрозы и для Украины, и для Восточной Европы, а единственным, кто получает от этого выгоду, является Россия", — говорится в совместном заявлении польского министра иностранных дел Збигнева Рау совместно с украинским коллегой.

Министры подчеркивают, что газопровод может разрушать безопасность в Европе и одновременно ослаблять Европейский союз. Ранее министр Рау писал для немецких СМИ, что Путин заманивает Германию в ловушку.

"Этот проект не преследует общего интереса Европейского Союза", — это уже оценка из Брюсселя. Так соглашение Германии и Соединенных Штатов прокомментировали в Европейской комиссии. Там хотят обсудить сложившуюся ситуацию, внутри ЕС и в том числе с Украиной.

Поэтому в Европе — или молчаливое согласие или критика проектуа в то время как в Германии очень рады примирением с США по спорному немецко-российскому газопроводу.

Возмущение Конгресса и двухпартийная критика Байдена

С тех пор были сняты санкции с компании-оператора и его председателя правления, Джо Байден повторяет один и тот же тезис: остановить строительство было невозможным. Ничто однако не мешало продолжить американские санкции. Впрочем президент не скрывал, что была цель наладить отношения с Германией.

"Северный поток-2" завершен на 99%. Мысль о том, что что-то можно было сделать или сказать, чтобы его остановить, ошибочна. Но, как известно, у меня были очень, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель, а она работает с правительством Германии над обязательством, которое предусматривает: если Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить вред Украине и другим странам, она ответит", — сказал Байден.

И вот это "если" вызывает возмущение в Конгрессе США. Причем речь идет о обе палаты Конгресса и обе партии — Демократическую и Республиканскую. Соглашение с Германией они беспощадно критикуют.

"Мы всегда знали, что Байден в постели с Путиным, а теперь они обнимаются", — написал в Твиттере сенатор-республиканец Тед Круз.

Заявления о том, что строительство газопровода нельзя было остановить последующими санкциями, он называет манипулятивными. А соглашение США и Германии — предательством украинских и европейских союзников. А конгрессвумен от демократической партии Марси Каптур проводит исторические параллели и напоминает, чем в прошлом веке закончилась соглашения России и Германии.

"Соглашение не избавит Россию возможности осуществлять принуждение в отношении наших союзников. Конгресс понимает ключевой урок истории: когда Германия и Россия входят в сговор, народам Центральной и Восточной Европы приходится за это платить. Конгресс уже дважды проголосовал однозначным большинством голосов от обеих партий за санкции в отношении трубопровода "Северный поток-2". Эти санкции являются обязательными, а не опциональными", — отмечает Каптур.

I stand with our allies in Central and Eastern Europe against Nord Stream 2. The Congress must reject any deals that fail to protect transatlantic security and Ukraine's sovereignty. pic.twitter.com/eXCQRvtW5l — Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) July 20, 2021

"Я считаю это полной капитуляцией президента Байдена перед Путиным. Он дает Путину все, что он хочет. Он попал в окружение газовой трубы — трубы, строительство которой мы успешно остановили до прихода Байдена. Я убежден, что это геополитическая ошибка на поколения вперед. Через десятилетия российские диктаторы все еще будут пожинать ежегодно миллиарды от подарка Байдена, а Европа, как и раньше, будет подвергаться российскому энергетическому шантажу", — добавил Тед Круз.

Отдельное порцию критики администрация Байдена получила за объявленную дату визита президента Украини в Белый дом — 30 августа. Члены Конгресса считают, что ее выбрали специально, ведь это время их летнего отпуска. Поэтому они не смогут встретиться с Владимиром Зеленским. Сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур рассказала, что они обратились с письмом к президенту Байдена, чтобы дату визита изменили.

Реакция Украины

Украинская власть достаточно сдержанная в своих реакциях. Только дипломатично объясняет, что прописаны Германией и США положения по безопасности Украины могли быть сильнее.

"Есть фундаментальная проблема: она связана с тем, что нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет о безопасности Украины, об энергетической безопасности и сохранение роли Украины как транзитного государства", — отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

ФРГ и США не включили Украину к переговорам, где согласовали завершения строительства "Северного потока-2". И в Офисе президента считают, что такие шаги нельзя приниматься за спиной у тех, кому этот проект угрожает. Представитель президента заявил, что это не соглашение, мол, под ним отсутствуют подписи, он назвал это заявлением.

Отреагировала и законодательная власть. Председатель парламента Дмитрий Разумков обратился с открытым письмом к спикеру Конгресса США.

"Выражаю обеспокоенность из-за продолжающегося строительства и возможного введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", который Россия использует как инструмент гибридной войны. Этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы", — подчеркнул Разумков.

Последствия

А теперь о последствиях для Украины. Если Россия полностью откажется от нашей газово-транспортной системы, тогда потеряем деньги за транзит. При нынешних объемах в 40 млрд кубов — это примерно 1,2 миллиарда долларов в год. Но есть время по крайней мере до 2024-го года. Потому что до этого года действует контракт, по которому "Газпром" обязан ежегодно платить Украине 1,2 миллиарда долларов.

Но, самый важный, по безопасности момент. Есть риск, что после того, как газ будут транспортировать в обход Украины, Россия станет еще более агрессивной. И пока нет гарантий, что не будет полномасштабных военных действий.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

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