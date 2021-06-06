Сезон кабачков открыто: как правильно выбрать и что приготовить

В начале сезона их продавали по 5 гривен за килограмм, а сейчас цена выросла в пять раз.

В Украине за килограмм украинских кабачков сейчас правят до 25 гривен за килограмм, а еще несколько дней назад они стоили дешевле.

Фермеры жалуются: в этом году урожай из открытого грунта потрепал затяжной холод и дожди, поэтому большинство кабачков до сих пор тепличные. Об этом 5 июня говорилось в сюжете ТСН 19:30.

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Петр Мазур с Херсонщины высеял кабачки в середине мая и уже трижды собирал урожай в теплице. Наибольший спрос, говорит, - на небольшие плоды. Кабачки можно собирать до морозов. В особой подпитке растения не нуждаются.

Наряду с тепличными растут кабачки в открытом грунте. Их сажали под дуги с агроволокном. Из этих кустов успели собрать первый урожай, а потом пошли дожди и они начали гнить.

Именно из-за непогоды овощи подорожали. В начале сезона их продавали по 5 гривен за килограмм. Сейчас же тепличные стоят по 15-17. Это — стоимость оптовая, но цены в конце концов снизятся.

Выбирать кабачки лучше с упругой кожурой и без повреждений. Такие овощи в холодильнике хранить можно достаточно долго.

Кстати, есть можно не только плоды, но и цветы — если пожарить. Их можно приготовить в кляре как для отбивных, делится рецептом госпожа Тамара.

А вот киевлянка Любовь Сидоренко предлагает приготовить из кабачков шоколадный пирог.

Для этого измельчает кабачок среднего размера на терке, а в отдельной миске смешиваем муку, сахар, какао и по щепотке соли и соды. Также отдельно нужно взбить яйца, сметану, масло и масло.

По рецепту, кабачок добавляется к содержимому первой миски, а потом смешивается со взбитыми яйцами. Для вкуса и аромата можно добавить немного свежесваренного кофе. Далее тесто выливается в форму и запекается в духовке течение 50 минут.

Себестоимость такого сладкого кабачкового пирога — около 80 гривен.

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