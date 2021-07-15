Сезон консервирования в разгаре: зачем украинцы морочат себе голову закатками

Сезон консервирования в разгаре: зачем украинцы морочат себе голову закатками

По словам психолога, заготовки на зиму дают людям чувство безопасности.

Маринованные и консервированные. Овощи, фрукты и ягоды. В салатах и джемах. Украинцы — массово закатывают рукава и принимаются за работу. Сезон заготовок на зиму — набирает обороты.

О том, какие рецепты выбрать: новые или уже проверенные временем, а главное — зачем вообще морочить себе голову консервацией, если можно все купить в магазине — 15 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

У пани Леси с Тернопольщины разбегаются глаза. Под кустами огурцы: один другого лучше. Часть урожая решила уложить в банки.

"Я сегодня собрала свежие огурчики — буду их квасить. Еще по маминому рецепту. Уже 40 лет подряд. Нужен укроп, который у нас есть на огороде. Для вкуса — еще и листья хрена, вишни и смородины. И несколько зубчиков чеснока. И заливаем соленой водой — на литр воды — 60 гр соли и на три дня ставим, чтобы они укисали", — делится рецептом хозяйка.

Консервированные огурцы — еще одна неизменная заготовка на зиму. Женщина нарезает морковь и лук. Добавляет горошинки перца и заливает маринадом. А потом — еще и проваривает. Напоследок — закрывает металлическими крышками.

Работа кипит и у Максима Пузанова из Запорожья. Другой аджики, чем приготовленной собственноручно — мужчина не признает. Она — без помидоров. И по-настоящему "ядерная".

Берет украинский перец горький. К нему — укроп, кинза, петрушка и грецкий орех. "Адскую пюрешечку" засыпает морской солью. Она здесь — консервант. Поэтому соус можно хранить до двух лет.

Не только для себя, но и на продажу. Максим консервирующее хобби превратил в бизнес. И сейчас производит с десяток сортов аджики. Их можно добавлять к борщу, харчо или мясу. Или просто — намазать хлеб. Главное — не слишком щедро.

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А вот киевлянка Ирина Болдырь как раз запасается джемом. Без сахара.

Консервация для Ирины не редкость. Ее в семье делали всегда.

Свежие абрикосы без косточек Ирина взбивает блендером. До однородной массы и на огонь. Ирина сахар не добавляет. Но можно, говорит, немного и подсластить — натуральными сахарозаменителями.

"Ориентироваться надо на 100 градусов. Лучше использовать термометр. Нам надо достаточная стерилизация (банок - Ред.), чтобы варенье стояло долго", — делится секретами женщина.

И разливает в предварительно простерилизованные баночки. Обязательно до края, чтобы не было вакуума — тогда будет дольше стоять.

Если варите такой же джем из водянистых ягод — советует добавить загуститель.

Новости Украины: сезон консервирования в разгаре - что заготавливают на зиму украинцы

Почему мы маринуем, квасим и закатываем, если можно купить консервацию в магазине? Психолог Ирина Губеладзе говорит: это — уже на подсознании, как отголосок голодных лет.

"Во-первых, это заготовки на зиму, которые дают людям чувство безопасности. Чтобы не случилось, какая бы стабильность в стране — не стабильность — ни была — они предостережение делают, что выживут и перезимуют", — объясняет она.

А еще это — сакральный обряд передачи семейных рецептов.

Между тем Леся заканчивает консервировать собранные утром огурцы. И показывает тайник с другими запасами. Останавливаться на этом не собирается. Ведь сезон созревания овощей и фруктов — в разгаре. Поэтому работы еще ой как много.

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