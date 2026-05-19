Сезон спаржи: в чем ее польза и как правильно и вкусно приготовить (видео)

спаржа / © Associated Press

Реклама

Сегодня в Украине в самом разгаре сезон сбора спаржи (аспарагуса). Для нашего агрорынка эта культура пока является нишевой — массово, как картофель, она не выращивается, поэтому и считается деликатесом. Однако ученые и знатоки кулинарии уверяют: так было не всегда.

Кто и зачем на долгое время убрал эти первые овощи открытого грунта из нашего меню — в репортаже корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Удар заморозков и отложенный старт

На плантации фермера Юрия Гулея в Семиполках Киевской области сбор урожая идет полным ходом. Для Юрия, который является военнослужащим, это семейный бизнес на пяти гектарах. Чтобы собрать аспарагус, он специально взял отпуск. Говорит, что в этом году погода подставила подножку: первый, самый ожидаемый урожай полностью потеряли из-за ночных заморозков в апреле.

Реклама

Юрий Гулей, фермер: «Первый раз это был -1, второй раз был ноль. Вот побег, он вылез, его обморозило — и все, он высыхает. В прошлом году 23 апреля мы уже полноценно собирали, а в этом году начали собирать только 4 мая. Мы потеряли примерно седьмую часть, 15% урожая».

Похожая ситуация и в Черкасской области, где пострадали поля международного эксперта Павла Булгакова. На его плантациях «Спаржевая усадьба» морозы уничтожили более полутонны первых побегов.

Павел Булгаков, эксперт по выращиванию нишевых культур: «Смотрите, сколько побегов, и это все померзло. Даже эти большие, ничего хорошего из этого нет. Все, что вылезло на время морозов — все померзло. По предварительным расчетам, это чуть больше 500 килограммов».

Цена вопроса: сколько стоит аспарагус?

Из-за запоздалого старта, а также подорожания топлива и сложности логистики, цена на украинскую спаржу «кусается». Всего в Украине под эту культуру (с учетом оккупированных территорий) отведено всего около 500 гектаров.

Реклама

Павел Булгаков: «Те, кто имел тоннели, теплицы — те начинали старт с 800 гривен за килограмм. Дальше цена спустилась: 700-600 гривен. Ну и на сегодняшний день держится порядка 500-550 гривен в рознице».

У господина Юрия на Киевщине килограмм экологической спаржи стоит 500 гривен. Мужчина уверяет, что использует только органические удобрения: «И поэтому она ароматная. Это признают все мои рестораторы. Ни один еще не говорил, что что-то не так с твоей спаржей».

спаржа / © Unsplash

Чем полезен первый весенний овощ?

Аспарагус — настоящий кладезь витаминов, который очень ценили еще в античные времена. Его пользу для организма подтверждают и современные врачи.

Мария Сайфуллина, врач-эндокринолог, диетолог: «Она довольно низкокалорийная, содержит много клетчатки. Содержит инулин — это пребиотик. Беременным женщинами можно добавлять ее в рацион, чтобы получать фолиевую кислоту, которая важна для развития нервной системы плода. Там содержатся витамины А, С, Е, К, что в целом нам всем не помешает».

Реклама

Историческая правда: как «советы» сделали спаржу «буржуазной»

Фермер Юрий Гулей рассказывает, что для Семиполок этот овощ исторически родной: «В царские времена в Семиполках жила семья немцев. Они культуру выращивания спаржи привезли с собой. Развили бизнес и поставляли спаржу в Петербург».

Огромные спаржевые плантации на рубеже XIX и XX веков раскинулись и в окрестностях Львова, о чем свидетельствуют тогдашние кулинарные книги.

Марьяна Душар, исследовательница галицкой кухни, антрополог еды: «Вот, скажем, в книге „Благородная кухня Галичины“ мы видим очень много блюд из спаржи. И в книгах, которые предназначались для мещан, и часто для сельской интеллигенции, блюда из спаржи также есть».

Богачи покупали сортовую спаржу, малоимущие — бесплатно собирали дикорастущие побеги в лесах, а хозяйки готовили из нее омлеты, запеканки, пудинги и бланшировали: «Очень такие свойственные Галичине способы приготовления спаржи — это когда ее слегка бланшируют и дают с поджаренной тертой булкой».

Реклама

Однако с приходом советской оккупации украинские кулинарные традиции подверглись жесткой и преднамеренной примитивизации. Спаржа мгновенно попала под табу и перешла в разряд «высокой барской кухни не для всех».

Марьяна Душар: «Это сделали, чтобы показать, что мы примитивная культура, которая ест сало, водку и картошку».

Рецепт «на скорую руку» от жены фермера

Жена фермера Екатерина готовит спаржу ежедневно, но из-за бешеной загруженности в сезон в поле — времени на длинные кулинарные выдумки нет. Она показывает самый простой и вкусный способ: побеги быстро обрезает, слегка зачищает (хотя отмечает, что за неимением времени «эти все игрушки» часто пропускает) и бросает на сковороду.

Аспарагус обжаривается на сливочном масле под щепоткой соли, а уже готовое блюдо Екатерина сбрызгивает лимонным соком: «А можно еще и с сыром, можно как хотите».

Реклама

Украинские фермеры планируют расширять свои плантации и искренне мечтают, что этот полезный овощ снова появится на столе в каждом украинском доме, вытеснив советские гастрономические стереотипы.

Юрий Гулей: «Уже давно надо отходить от триады: свекла, морковка, картофель. В мире много культур красивых, вкусных».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЯДЕРНЫЕ УЧЕНИЯ В РФ! ОБШУКИ ВЕРХОВНОГО СУДА! Путин едет в Китай | ТСН 14:00 19 мая

Новости партнеров