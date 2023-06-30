Сезон жатвы в Украине: фермеры удивляют прогнозам будущих урожаев

Аграрии держат важную линию обороны – по продовольственной безопасности как в Украине, так и во всем мире.

Вызовы войны одолевают наши земледельцы. Сезон жатвы в Украине уже начался и первыми к работе стали фермеры южных регионов, там собирают ранние зерновые. Аграрии предупреждают: рекордов урожайности – в этом году ждать не стоит, говорится в ТСН.

В этом году из-за частых дождей жатва началась позже, но фермеры этому очень рады. “Были осадки, очень хорошо запустился ячмень. И как результат, вы видите, что колосс, можно сказать, исполнен. Зерно не подсушило на последней фазе”, – говорят они.

Первые 100 тысяч тонн озимого ячменя в Одесской области уже собрали. Всего ранними зерновыми и зернобобовыми в регионе засеяно более миллиона гектаров. Их вовремя подпитали и обработали от вредителей и болезней, поэтому результат ожидают получить лучше, чем в прошлом. “Одесчина планирует произвести минимум 4 миллиона зерновых ранних и поздних культур. В отличие от прошлого года, где мы с трудом сделали три”, — утверждают в департаменте аграрной политики.

За тем, что и сколько сеют украинцы, наблюдает весь мир. Ведь Украина – один из крупнейших экспортеров пшеницы, кукурузы и ячменя. Но прежде мы должны позаботиться о собственных продуктовых запасах. “Для Украины никогда не будет риска – это нарративы, которые время от времени раздаются. Это понятно, мы – страна, которая пережила три голода. Но за последнее десятилетие мы выращиваем в три-четыре раза больше, чем употребляем”, — отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

42 миллиона тонн зерновых и 19 миллионов тонн масличных культур – таковы прогнозы экспертов по плодородию на текущий год. “В этом году украинские аграрии сделали ставки на масличные культуры, поскольку на них влияние дорогой логистики меньше. Также на культуры, нацеленные на внутренний рынок – гречка, овес, сахарная свекла. И на культуры, которые менее прихотливы с точки зрения внесения удобрений – как соя, которая, наоборот, полезна для севооборота”, — добавляют в министерстве.

За последний год вывоз зерна превратился в настоящий квест. Пока морские пути Россия блокирует, его экспортируют по речным портам на Дунае, автотранспортом и железной дорогой. И именно логистика, говорят эксперты, «съедает» все деньги земледельцев.

За последний год вывоз зерна превратился в настоящий квест. / Фото: Associated Press

Щедрые намолоты, остановка «зернового коридора» и европейское эмбарго на украинскую агропродукцию в прошлом году привели к спекуляции цен на зерно. Стоимость зерна искусственно упала на треть. "Это создавало такой дисбаланс, когда люди пытались отдать, чтобы отдать, потому что уже приближался новый урожай и им нужно было освобождать склады. Хотя бы попасть в минимальный минус, никто не говорил о заработке”, – добавляет Денис Марчук.

В этом году, говорят в Минагрополитики, ситуация будет лучше. "Переходные остатки прошлых лет, они были либо употреблены, либо экспортированы", — утверждают в Минагро.

Меньшие объемы урожая и наличие мест для хранения сырья позволят производителям дождаться лучшей цены. “Мы воспользовались продовольственной программой ООН по получению бесплатных рукавов. Один рукав имеет возможность сберечь 200 тонн зерна. Если есть возможность хранить, то, безусловно, это нужно делать”, — говорят в департаменте.

Посевная-2023 стала для аграриев еще сложнее предыдущей

Посевная-2023 стала для аграриев еще сложнее предыдущей. Удорожали удобрения и средства защиты растений, техника постепенно выходила из строя, а из-за мобилизации не хватало персонала.

Уменьшились и площади под посевы. Около 23% украинской территории под временной оккупацией, или заминированная, это почти 7 миллионов гектаров пахотных земель. Разминирование загрязненных российскими снарядами полей может продолжаться до пяти лет – уверен в профильном ведомстве. В то же время, в правительстве уже подсчитывают ущерб от теракта на Каховской ГЭС. Счет, говорят, идет на миллиарды. “Утрата урожая, гибель животных. Также из Каховского водохранилища бралась вода для обеспечения орошения. В общей сложности эта система могла обеспечить орошение около полумиллиона гектаров”, — отмечают в министерстве.

Около 23% украинской территории под временной оккупацией, или заминированная, это почти 7 миллионов гектаров пахотных земель.

Подрыв Каховской дамбы оставил без воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Днепропетровской и 30% – в Запорожской областях. После того, как эти земли не будут возделывать, они станут непригодными для выращивания на годы. “То, что люди начинают говорить о том, что мы перейдем в какие-то новые формы, это знаете – утопия. Мы можем там что-то выращивать, чтобы себя прокормить, но об экономике тогда речь не идет”, — уверен Денис Марчук.

Следовательно, из-за нехватки воды мы потеряем минимум 4 миллиона тонн зерновых и масличных культур, которые потенциально могли бы экспортировать. А госбюджет не досчитается двух миллиардов долларов прибыли. Также из-за оккупантов уже второй сезон мы не увидим херсонских арбузов.

Бахчевые посадили в Одесской области. Впрочем, будет ли урожай удачным, будет зависеть от погоды.

Жатва же набирает обороты и уже в июле начнется во всех регионах. Аграрии держат важную линию обороны – по продовольственной безопасности как в Украине, так и во всем мире.

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