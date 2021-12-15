Сгорели заживо: мужчина после инсульта и его товарищ не выбрались из охваченного огнем дома

Сгорели заживо: мужчина после инсульта и его товарищ не выбрались из охваченного огнем дома

Деревянное здание выгорело за два часа.

В селе Олешковичи на Волыни двое мужчин погибли в пожаре. Огонь увидели соседи и вызвали пожарных. Но спасти людей спасателям уже не удалось. На пепелище нашли тела двух мужчин – 52-летнего хозяина и его 54-летнего приятеля.

О том, что привело к пожару и были ли шансы у погибших спастись, говорится 15 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Пожар в доме первыми увидели соседские дети, на их крики люди выбежали из своих домов. "Только выглянула, а там - уже огонь, уже полыхало все", — рассказывала жительница Олешковичей Оксана Бардабуш.

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Соседи сразу вызвали спасателей, огонь горел так, что самостоятельно потушить его было невозможно. Сначала думали – внутри только хозяин, 52-летний Иван. Но потом выяснилось, что сгорел также его пришедший в гости друг.

Деревянный дом выгорел за два часа. Хозяин погиб в комнате, а приятель – в веранде, не дойдя всего несколько метров до входной двери.

Как рассказали соседи, 52-летний владелец дома жил здесь один. Несколько месяцев назад у него случился инсульт и он только начал самостоятельно ходить. Поэтому его часто навещал друг из соседнего села — помогал по хозяйству. "Он ему и дом отапливал, разжигал печку", — рассказывал местный житель Степан Тузь.

Соседи уверяют, что мужчины спиртным не злоупотребляли, но хозяин часто курил в постели и не всегда аккуратно тушил окурки. В полиции подтверждают, что предварительная причина пожара – курение в постели. Но все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.

В среду, 15 декабря, одного из мужчин похоронили. С погибшим на пожаре хозяином дома будут прощаться в скором времени.

На Волыни двое мужчин заживо сгорели в пожаре | Новости Украины

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