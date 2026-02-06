"Сгорело все, даже школьный портфель": в Киевской области семилетний мальчик-сирота потерял дом в пожаре (фото)

В Киевской области семилетний мальчик-сирота потерял дом в пожаре / © ТСН

В селе Литвиновка Вышгородского района в Киевской области произошел пожар, который за считанные минуты уничтожил жилой дом. Без дома остались семилетний мальчик Дима, его дедушка и дядя — единственные родные, с которыми сейчас проживает ребенок. Возгорание произошло при подаче электроэнергии после планового отключения света.

О трагедии сообщила местная жительница Валентина Арестова на своей странице в Facebook.

По ее словам, судьба мальчика с раннего детства складывалась непросто. Мать отказалась от него, отец погиб еще в 2019 году. Долгое время официальную опеку над ребенком была у бабушки, однако в конце 2024 года женщина умерла. После этого опеку над племянником официально оформил дядя.

«За 15 минут сгорело все: вещи, игрушки, гаджеты — то, что любил и чем дорожил мальчик. Взрослым зимой оказаться без жилья тяжело, а тут еще и ребенок», — написала Арестова и призвала неравнодушных помочь семье.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua дядя мальчика Александр Бондарь, окончательную причину пожара еще устанавливают — соответствующего акта спасательных служб пока нет.

«Комиссия уже была, работала следственно-оперативная группа. Предварительно — это бытовой пожар, не прилетный. Скорее всего, произошло короткое замыкание в момент, когда подали свет после планового отключения. Пошло большое напряжение — и все мгновенно загорелось», — объяснил мужчина.

По его словам, в доме проживали он сам, его отец и семилетний племянник. Это было единственное жилье семьи, которое они в свое время возводили своими силами.

Пожар произошел вечером 26 января — примерно между 20:00 и 21:00. В момент возгорания в доме находились дедушка и ребенок.

«Они были внутри, когда это произошло. Сразу выбежали во двор, соседи помогли. Я ехал с работы и приехал уже тогда, когда пожар был в разгаре», — рассказал дядя Димы.

Мальчик физически не пострадал, однако пожар стал для него сильным стрессом. На место вызвали скорую помощь, но медицинское вмешательство не понадобилось.

«Он очень испугался. Больше всего переживал, что сгорел его школьный портфель. Сейчас он в нормальном состоянии, с ним работаем, постоянно рядом. Документы ребенка тоже сгорели, поэтому уже второй день ездим, восстанавливаем все», — отметил опекун.

Дом получил критические повреждения. Деревянный мансардный этаж сгорел полностью, первый этаж — кирпичный — остался без крыши и внутренних конструкций. По словам мужчины, все вещи и техника уничтожены.

«Там все в ноль. Пожарные залили водой, сейчас все замерзло, сплошной лед. До весны ничего поделать не удастся — жилье непригодно для проживания», — говорит он.

В настоящее время семья временно находится у соседей. Первоочередные потребности — еду и одежду — уже частично закрыли благодаря помощи знакомых и местных жителей. В то же время главной проблемой остается жилье.

По словам опекуна, семья планирует оставаться в деревне, ведь ребенок ходит здесь в школу. Снимаемое жилье должно отвечать требованиям службы по делам детей.

«Это не любое жилье. Оно должно подходить для проживания ребенка на попечении, и это контролирует соответствующая комиссия», — подчеркнул мужчина.

Как помочь семье

Семья нуждается в финансовой поддержке в построении или приобретении своего жилья и восстановлении быта.

Реквизиты для денежной помощи:

Пополнить конверт через Приват24: https://www.privat24.ua/send/ipxlx

Номер карты конверта: 5168752156038435

Все желающие помочь или предложить жилье в Литвиновке или рядом могут обращаться через редакцию ТСН.ua — мы передадим контакты семье.

Может ли пожар быть виной энергетиков

Дядя семилетнего Димы не исключает, что возгорание могло произойти из-за резкого скачка напряжения во время возобновления электроснабжения после планового отключения. В акте ГСЧС, который был составлен после пожара, говорится, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Мужчина не исключает возможности обращения в суд.

Как пояснил в комментарии ТСН.ua адвокат Роман Ухов, в подобных ситуациях ключевую роль играют официальные документы и экспертизы.

Какие документы должны составить после пожара

По словам юриста, после пожара инспектор ГСЧС обязан составить акт в течение суток, а впоследствии — заключение о причинах возгорания.

«Акт о пожаре составляется инспектором в течение суток после его возникновения. Далее в течение трех дней должен быть подготовлен вывод о причинах пожара, очаге возгорания, развитии пожара и вероятной или установленной причине его возникновения. Этот вывод должен быть предоставлен владельцу дома», — объясняет адвокат.

Он отмечает, что в заключении должно быть четко определено место, с которого начался пожар, и обстоятельства, которые могли привести к нему. Владелец жилья, даже если он не согласен с заключением спасателей или считает его неполным, имеет право обратиться в полицию.

«Владелец может подать заявление в органы полиции для регистрации уголовного производства по факту пожара. В рамках такого производства можно провести пожарно-техническую и строительную экспертизы, которые являются доказательствами как по уголовному, так и по гражданскому делу», — говорит Роман Ухов.

Даже при закрытии уголовного производства собранные материалы могут быть использованы в гражданском судопроизводстве.

Как доказать вину поставщика электроэнергии

Адвокат отмечает, чтобы потребовать возмещения ущерба в суде, владелец жилья должен доказать причинно-следственную связь между действиями поставщика услуг и пожаром.

«В гражданском порядке человек должен доказать, что пожар произошел именно по вине ответчика. Для этого нужны доказательства — либо заключение инспектора ГСЧС, либо пожарно-техническая экспертиза», — объясняет ТСН.ua юрист.

Если экспертиза установит, что возгорание произошло из-за неисправности счетчика, скачка напряжения или другого оборудования, принадлежащего поставщику электроэнергии, это может служить основанием для иска.

«Только при наличии таких экспертиз можно говорить о возможности возмещения ущерба», — добавляет он.

Как оценивают ущерб после пожара

Самостоятельная оценка ущерба владельцем жилья, по словам адвоката, не достаточна для суда.

«Необходимо либо предоставить документы — чеки, квитанции на имущество, либо проводить экспертную оценку. Эксперт должен определить, возможно ли восстановить жилье, сколько это будет стоить, или оно полностью уничтожено и каков размер нанесенного ущерба», — отмечает Роман Ухов.

Проведение экспертиз — пожарно-технической, строительной, оценочной — требует значительных затрат. Экспертизы можно инициировать как самостоятельно, так и через суд.

«Стоимость экспертиз зависит от учреждения — это могут быть как государственные, так и частные эксперты. Общая сумма может составлять 50, 60 тысяч гривен или больше», — говорит адвокат.

Какие риски судебного иска

Юрист отмечает, что обращение в суд не гарантирует положительный результат. Поэтому перед подачей иска важно реально оценивать доказательную базу.

«Если истец не докажет, что ущерб был нанесен по вине ответчика, и проигрывает дело, он может быть обязан компенсировать расходы на юридическую помощь, экспертизы и юристов ответчика», — объясняет ТСН.ua Роман Ухов.

Что делать сразу после пожара: советы адвоката

Роман Ухов советует в любом случае вызвать на место пожара не только спасателей, но и полицию.

«Даже если работники ГСЧС не настаивают на этом, следует вызвать следственно-оперативную группу. Осмотр места происшествия и протокол фиксации обстоятельств пожара — важные доказательства», — отмечает адвокат.

В рамках уголовного производства следователи могут изымать объекты, назначать экспертизы и устанавливать причинно-следственную связь.

«Даже если уголовное производство будет закрыто, постановление о закрытии вместе с установленными фактами и экспертизами можно использовать в гражданском иске», — объясняет он.

Судебная практика: когда удается взыскать компенсацию

По словам юриста, в Украине уже есть случаи, когда пострадавшие выигрывали суды против поставщиков электроэнергии.

«Люди обращались в суд на основании выводов ГСЧС, в которых было четко указано, что короткое замыкание произошло из-за неисправности счетчика, принадлежащего предоставлению услуг. Во время судебного разбирательства назначались подтверждающие это экспертизы, и в результате люди получали возмещение», — рассказывает адвокат.

Роман Ухов советует пострадавшим действовать поэтапно.

«Необходимо обратиться в полицию, получить заключение о пожаре, тщательно его изучить, проконсультироваться с юристами — как частно, так и через систему бесплатной правовой помощи — и только после этого принимать решения по экспертизам и подаче иска. Без установления вины поставщика услуг шансы выиграть дело невысокие», — говорит адвокат.