"Сгорело все": владельцы АЗС прокомментировали последствия масштабного пожара в Киеве

В столичной сети автозаправочных станций KLO говорят, что сейчас подсчитывают ущерб, нанесенный пожаром на Броварском проспекте, где от тарана автомобиля пылала АЗС и были госпитализированы три человека.

Что говорят владельцы АЗС?

"В результате ДТП полностью сгорели: автозаправочная станция и ее помещение, автомойка и наше примыкающее к комплексу офисное здание. Сейчас идет оценка размера убытков. Пока мы не можем назвать даже приблизительной суммы, оценка только началась", — сообщили сайту ТСН.ua в преслужбе компании.

Мы поинтересовались, в каком состоянии сейчас находится работник АЗС, пострадавший в результате пожара.

"Пострадал один сотрудник АЗК, получив ожоги. Он был госпитализирован с места происшествия. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Конечно, мы предоставили и продолжим оказывать необходимую поддержку, сопровождали сотрудника в больницу и наблюдаем за его состоянием", — отметили в пресс-службе.

Там добавляют, что их сотрудник находился в эпицентре пожара – он работал на заправочной колонке. Мужчина получил ожоги рук, но может ходить.

А на вопрос: кто будет возмещать нанесенный ущерб и что грозит мужчине, совершившему наезд на АЗС, ответили так:

"Все это будет решаться в правовом поле согласно действующему законодательству и существующим процедурам", — отметили в сети АЗС.

Что известно о пожаре на АЗС

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку. Огонь полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых автомобилей.

Трое пострадавших с ожогами разной степени госпитализированы медиками. В их числе водитель автомобиля, который врезался в заправочную колонку и оператор АЗС.

"В результате происшествия три человека, в том числе водитель авто и пассажир, а также оператор автозаправочной станции, получили ожоги разной степени тяжести. Их госпитализировали медики. Полицейские опрашивают свидетелей автопроисшествия и проводят первоочередные следственные действия. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ауди", 2002 года рождения, не справился с управлением и столкнулся с колонкой на автозаправочной станции, в результате чего произошло возгорание, известно о трех пострадавших, в том числе водитель авто и пассажир, 2006 года рождения, а также оператор АЗС, 1975 года рождения, получили ожоги разного степени тяжести. Врачи госпитализировали пострадавших, им оказывается медицинская помощь", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Нарушение ПДД с "зажигательными" последствиями: на АЗС в Киеве подсчитывают убытки от пожара

Как тушили пожар

О том, что на Броварском проспекте, 29 вспыхнул пожар спасателям, сообщили в воскресенье, 9 июля, в 15:09. На месте были обнаружены трое пострадавших. Их передали медикам. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. К тушению огня было привлечено 30 человек личного состава и 5 единиц техники. Из-за пожара на АЗС было перекрыто движение транспорта на Броварском проспекте от улицы Братиславской до улицы Строителей.

Ранее сайт ТСН.ua сообщал, что виновник ДТП, после которой вспыхнула заправка, в больнице без сознания : полиция открыла против него дело.

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