Шаг к разрушению Минских договоренностей: чем грозит признание Россией псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР"

Шаг к разрушению Минских договоренностей: чем грозит признание Россией псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР"

Эксперты называют голосование в Госдуме еще одним шантажом Украины.

Российская Государственная Дума сделала первый шаг для легализации террористических псевдогосударственных образований на Донбассе, обратившись к президенту Владимиру Путину, чтобы тот признал оккупированные украинские земли отдельными государствами. Если Путин согласится, на карте мира появится еще две никем не признанные республики. Это развяжет руки Москве в поставках оружия и эскалации новых боевых действий и навсегда похоронит Минские договоренности.

О ситуации вокруг скандального решения российской Госдумы относительно "ЛНР" и "ДНР" говорится 15 февраля в сюжете ТСН.19:30.

По словам военного эксперта Олега Жданова, демарш России повышает ставки на дипломатическом фронте, когда на военном – приходится отступить.

"Теперь он [Путин] будет ходить с этой папкой [с обращением Госдумы], махать ею и говорить — Украина государство или нет, оно бросает своих или нет", — объясняет он.

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Как отметил политолог Владимир Фесенко, признание "ЛНР" и "ДНР" отдельными государствами фактически перечеркивает Минские договоренности Российской Федерацией.

“Политическая часть Минских соглашений рушится, потому что она предусматривает реинтеграцию ОРДЛО в состав Украины. Если Россия как формальный подписант Минских соглашений признает эти так называемые "республики", о какой реинтеграции признанных ею "независимых" якобы государств может идти речь", — отмечает он.

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Путин не подпишет указ в ответ на обращение депутатов. Голосование Госдумы он называет очередным шантажом.

"Это будет означать выход из Минских договоренностей, потерю инструментов влияния, новые санкции. Я не верю, что он [Путин] подпишет этот указ", – говорит он.

В украинском парламенте призвали мир не признавать "независимость" псевдореспублик и считают решение Думы давлением на Украину.

Командир "Грузинского" легиона Мамука Мамулашвили говорит, что признание ОРДЛО как независимых республик напоминает историю его страны, когда Россия оккупировала часть Грузии в начале 1990-х годов, а затем в 2008 году. Тогда мир просто промолчал.

"Кавказский легион" теперь защищает украинские рубежи на фронте и обучает гражданских правилам защиты в случае возможной российской угрозы.

Между тем шансы, что "марионеточные республики" превратятся в кремлевского "троянского коня" в составе Украины, где каждый второй имеет российский паспорт, стремительно тают на фоне поддержки Украины со стороны европейских стран и США.

Террористические образования на Донбассе хотят легализовать российское законодательство | Новости мира

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