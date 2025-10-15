"Шахед" попал в дом многодетной семьи, мужчина и женщина погибли: как РФ "стирает" села на Днепропетровщине

Андреевка / © ТСН

Села Андреевского старостата Днепропетровщины пустеют на глазах. К ним стремительно приближается фронт. Как только полетели КАБы — люди начали выезжать. Мощные прилеты, которые были несколько дней назад, разбили центр и поставили точку на мечтах о собственной школе в Андреевке.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Ольга — староста Андреевки, открывает дверь разбитого сельсовета. Замок здесь условный, потому что целых окон почти нет. Вместо того, чтобы быстро подняться в свой кабинет, ей постоянно приходится обходить руины. До кабинета староста так и не доходит — раздается взрыв.

В подвале, говорит староста, провели с коллегами не один час. Когда взрывы утихают и Ольге удается попасть на рабочее место, она пытается быстренько справиться с документами. С семьей она выехала в более безопасное место, но несколько раз в неделю наведывается, чтобы поддержать тех, кто еще остается в селе. Рассказывает, последние прилеты КАБов погнали из домов даже тех, кто пытался держаться.

«На сегодня день у нас осталось в 9 населенных пунктах 75 человек, такая на сейчас ситуация, очень катастрофическая», — говорит староста Андреевского сельского совета Ольга Крымова.

Трагедия, случившаяся в соседнем селе, — для многих стала последней каплей.

«Шахед» попал в дом молодой семьи, это многодетная семья была. Мать отец и трое детей, девочек. Отец и мать сходу насмерть, а детей спасли девочка средняя вытащила из пожара и спасла, но к сожалению они остались сиротами», — говорит староста Андреевского сельского совета Ольга Крымова.

Детей в этих населенных пунктах давно не осталось, последних вывезли в начале сентября. А на днях враг разрушил и надежду на их возвращение. КАБом разбил школу. Пока ТСН общается со старостой — раздаются взрывы.

Улицы Андреевки совершенно пустые. Встретить хотя бы кого-то здесь очень сложно. Екатерина осталась одна на всю улицу. Женщине 87. Так-сяк еще возится по хозяйству, держит кур и уезжать, говорит, не собирается.

Ольга все же пытается уговорить пожилую женщину выезжать.

«Вечером того же дня, когда наша съемочная группа была в Андреевке, россияне разбили мост, ведущий к ней. Это означает — даже хлеб сюда теперь доставить будет трудно», — говорит Анастасия Неверная.

