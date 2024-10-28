"Шахед" прилетел прямо в комнату: жуткие подробности убийства 14-летней Марийки из Киева

Соседи рассказали о девочке, которую убил российский дрон.
В Киеве российский дрон атаковал 25-этажный жилой дом. "Шахед" залетел прямиком в комнату, где на тот момент находилась 14-летняя школьница Марийка Трояновская. Ребенок погиб. Пострадали шесть человек. Одного человека госпитализировали.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.
Местный житель рассказал, что в тот трагический вечер погибла его соседка.
"Слышу, гудит. Я так вот сюда выходю и он над окном пролетает. И вот в этот соседний балкон. Вот у нас у соседей погибла девочка. Она была с родителями дома. Родители были где-то в стороне. А девочка сидела перед окном за компьютером и как раз в то окно напрямую залетел. Мария девочку звали. Такая умная девочка", - говорит мужчина.
Местные также рассказали, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия и оказывали потерпевшим помощь.
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Напомним, вечером в пятницу, 25 октября, во время вражеской атаки ударных дронов в Киеве раздались взрывы. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе столицы. В результате вражеского удара погибла девочка 2009 года рождения.
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