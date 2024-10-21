"Шахед" разнес квартиру в Киевской области: что известно (фото)

Дрон повредил перекрытие крыши, частично разрушил технический этаж, и все это рухнуло в квартиру.

Ночью враг массированно атаковал ударными дронами и Киевщину. Все вражеские цели ПВО там уничтожила. Попаданий обломков в объекты критической инфраструктуры нет. Как и потерпевших.

Но обломки таки повредили две многоэтажки. Корреспондент ТСН Игорь Бондаренко наблюдал ликвидацию последствий с места событий.

В поселке Глеваха в Киевской области продолжаются работы по ликвидации утренней российской атаки. Один из обломков дрона попал в жилую пятиэтажку. Сам дрон повредил перекрытие крыши, частично разрушил технический этаж, и все это рухнуло в квартиру, расположенную на пятом этаже. Также повреждены окна, двери и балконы.

Российская атака по Глевасе в Киевской области/Скриншот из сюжета ТСН

Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителя дома. Пострадавших нет, однако медиков все-таки пришлось вызвать. У пожилого человека был перелом тазобедренной кости, и эта травма не связана с утренней атакой. Врачи скорой помогли с эвакуацией больного человека. А спасатели приступили к обрезке нестабильных конструкций бетонных плит. Чрезвычайщикам пришлось использовать кран и скалолазов. И поскольку риск обвала достаточно велик, жильцов дома в свои квартиры пока не пускают.

Среди них местный житель по имени Адам, именно в его квартиру прилетели остатки ударного дрона. Судя по повреждениям, беспилотник был с боевой частью. Мужчина чудом не получил даже царапин.

Местный житель Адам/Скриншот по сюжету ТСН

"Сильный удар, куча пыли, полетел бетон. Как раз в той комнате, где я спал на кровати. Из комнаты выскочил, схватил что-то, побежал на улицу. Туда зайти сейчас просто страшно. Дыра на ту сторону”, — рассказал мужчина.

На месте событий развернут оперативный штаб, пункт обогрева, работают психологи. Местные власти фиксируют данные граждан поврежденного жилья. Специальная комиссия осматривает дом и должна решить, можно ли местным возвращаться в квартиры, а кого придется все же отселить.

Российская атака по Глевасе в Киевской области/Скриншот из сюжета ТСН

Также выбиты окна в еще одном многоэтажном доме и повреждены три автомобиля. Кроме того, поврежден еще один частный дом и гараж в Киевской области. Произошли пожары на поле и на одном из рынков. Возгорание оперативно ликвидировали.

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