Последствия нападения на Киево-Печерскую Лавру / © Офис президента Украины

Реклама

Российские оккупационные войска совершили очередной акт откровенного варварства, направив ударные беспилотники типа «Шахед» на объекты национального и мирового культурного наследия в самом сердце Киева. Под ударом оказался заповедник «Киево-Печерская лавра» и соседний комплекс «Мистецкий арсенал». В результате вражеской атаки на территории Лавры вспыхнул масштабный пожар, который серьезно повредил главный храм монастыря — Свято-Успенский собор, а также сбила купол с крестом со старинной Мазепинской башни. Всего повреждено 5 исторических объектов, а предварительные убытки уже оценивают в сотни миллионов гривен.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Дмитрия Святненого.

Россияне обстреляли Киево-Печерскую Лавру

Российская атака началась около двух часов ночи. Первый вражеский беспилотник попал непосредственно в здание Свято-Успенского собора. Вспыхнул мощный пожар, который за считанные минуты охватил площадь в 800 квадратных метров. Руководство заповедника убеждено — оккупанты сознательно использовали «Шахеды», снаряженные специальной зажигательной смесью для максимального разрушения.

Реклама

Максим Остапенко, генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра»: «Они абсолютно точно целились и попали практически в центр Успенского собора. Фактически целенаправленно обстреливали крышу над алтарной частью. Они прекрасно понимали, что в случае повреждения и масштабного возгорания кровли ущерб для всего древнего сооружения будет просто огромным».

Спасатели ГСЧС прибыли на место происшествия в первые же минуты после прилета. Благодаря их сверхчеловеческой и оперативной работе удалось сделать самое главное — предотвратить проникновение открытого пламени внутрь собора. Это спасло от неминуемого уничтожения уникальный, крупнейший в Украине 25-метровый иконостас, полностью пропитанный легковоспламеняющейся олифой и красками. Если бы он загорелся — реликвию было бы невозможно потушить.

Несмотря на то, что все экспонаты и иконостас спасены, общие убытки собора — катастрофические. В храме полностью сгорело более 80% всей крыши. Кроме того, серьезные повреждения получили древняя восточная стена и внутренняя роспись храма, которые в свое время чудом уцелели во время подрыва собора советскими войсками в 1941 году. В каком состоянии в настоящее время находятся уникальные старинные фрески, в ближайшее время должны подробно рассказать специальная комиссия и реставраторы.

Нестандартная траектория: рикошет в «Художественный арсенал» и сбитый крест

Около пяти часов утра территорию заповедника атаковал второй российский дрон. Его траектория оказалась крайне нестандартной: беспилотник сначала на большой скорости врезался в старинную Мазепинскую башню Иоанна Кущника, от сильного удара о которую на землю свалился купол вместе с золотым крестом.

Реклама

После этого «Шахед» отскочил прямо в крышу соседнего «Художественного арсенала», где и взорвался, вызвав новое крупное возгорание. Пожарным пришлось оперативно заливать кровлю Арсенала прямо над главной сценой комплекса.

Олеся Островская-Люта, директор НКММК «Мистецький арсенал»: «Повреждения зафиксированы прямо над нашей главной сценой. Однако хочу успокоить общественность — ни один музейный экспонат не пострадал, вся наша музейная коллекция находится в полном порядке и безопасности. Мы прекрасно понимаем, что длительный процесс восстановления займет определенное время. Очевидно, что эти капитальные работы обойдутся как минимум в десятки миллионов гривен, а возможно, и значительно больше».

Реакция мирового сообщества

Сразу после ликвидации открытых очагов пожара место происшествия лично посетил президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, а также ведущими учёными и архитекторами. Политики поднялись на разрушенную крышу собора, чтобы наглядно оценить масштабы разрушений и скоординировать план экстренной консервации сооружения от возможных летних дождей.

На очередное варварство Москвы мгновенно отреагировало мировое сообщество. Глава МИД Эстонии заявил, что этой атакой Россия в очередной раз продемонстрировала своё дикарство и полное пренебрежение к общему наследию человечества. Президент Литвы подчеркнул, что для Кремля «нет ничего святого», а Москва продемонстрировала «безумное пренебрежение той самой духовной традицией, которую почему-то считает своей». Решительно осудил нападение на святыню и Вселенский патриарх Варфоломей, с которым Зеленский провел длительный телефонный разговор по дороге на саммит «Большой семерки».

Реклама

Особенно эмоционально высказался главный дипломат Франции, который провел прямые исторические параллели с национальной трагедией своей страны.

В свою очередь, в ответ на волну мирового возмущения в сети появилось видеообращение бывшего настоятеля Лавры митрополита Павла (Лебедя), который в настоящее время находится в Закарпатье под следствием по обвинению в оправдании российской агрессии, где ему грозит до 8 лет тюрьмы.

На русском языке он заявил, что «сегодня соболезнуют и в Греции, и в Грузии, и в Индии, и в России, по всему миру в связи с этим печальным событием».

Цена восстановления и счет для агрессора

С самого раннего утра на крыше Свято-Успенского собора уже кипит напряженная работа — несколько десятков профессиональных мастеров-кровельщиков оперативно покрывают выгоревшие участки специальными защитными материалами. Первоочередная задача строителей — надежно защитить открытый собор от протечек воды и дальнейшего разрушения стен.

Реклама

Максим Остапенко о финансовых масштабах катастрофы: «В настоящее время мы продолжаем тщательно оценивать все убытки и уже сейчас можем с уверенностью сказать, что только по нашему собору они превышают 500 миллионов гривен. Комплексные реставрационные и восстановительные работы, по нашим предварительным прогнозам, могут продлиться около двух лет».

В целом за годы полномасштабной войны российские террористы уже цинично атаковали и разрушили более тысячи религиозных объектов по всей Украине. По словам руководства Министерства культуры Украины, общий культурный ущерб, нанесённый государством-агрессором нашим памятникам, уже официально подсчитан аналитиками Всемирного банка — по состоянию на лето 2026 года эта колоссальная сумма уже превышает 25 миллиардов долларов. Министерство культуры уже официально объявило о проведении крупного национального сбора средств на восстановление заповедника.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АВИАКАТАСТРОФА В ХМЕЛЬНИЧЧИНЕ? СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ подробности РАЗГОВОРА ТРАМПА с ЗЕЛЕНСКИМ! | ТСН 20:00 16 июня

Новости партнеров