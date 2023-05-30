"Шахед" сделал воронку в детской комнате": жители Софиевской Борщаговки показали страшные последствия атаки РФ (фото, видео)

Люди говорят, что прощались с жизнью, когда увидели день среди ночи.

Во время ночной атаки Киева со стороны оккупантов 30 мая пострадали десятки домов в пригороде столицы. Один из прилетов зафиксировали в детскую комнату многоквартирного дома в селе Софиевская Борщаговка, расположенное вплотную к Киеву.

С утра 30 мая журналист ТСН.ua побывал на месте событий. Первое, что бросается в глаза – большой контраст. Рядом с аккуратным парком, в котором даже есть небольшой фонтан и аккуратно подстриженные кусты, россияне оставили свой очередной варварский след. Ночью в результате атаки дронами были повреждены квартиры и автомобили, а рядом с зеленой зоной разбросаны обломки размером с лист А4.

Как "вторая армия мира" воевала с детской и квартирами мирных людей — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали жители пригорода Киева.

Слышали, как летят "шахеды"

Многих жителей мы застали с утра за тем, что они выносили обломки и разбитые стекла, где-то рядом грохотал трактор, который привез десятки деревянных листов для временного закрытия окон от неблагоприятных погодных условий.

В доме на Софиевской Борщаговке вылетели окна. / Фото: ТСН.ua

Ольгу мы застали, когда она выбежала на улицу встречать знакомую, которая вызвалась приехать помочь убрать последствия атаки.

"После того, как я услышала грохот, больше похожий на писк, то скрылась в ванной комнате. Поняла, что сейчас что-то будет. Так вот, я скрылась в ванной, услышала удар, но из-за того, что скрылась за двумя стенами, то даже не поняла, с какой стороны был удар. Потом поняла, что есть запах гари, была задымленность. После того, как я поняла, что в моей квартире уже нет окна, побежала в укрытие. Вернулась домой через два часа и нашла обломок, который еще был горячим. Сфотографировала его и отнесла туда, где собирали обломки. Простите, бегу встречать подругу, она приехала помочь мне убрать", — рассказала женщина.

Обломки от "шахедов" были еще горячими. / Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Как выяснилось, среди жителей были и такие, кто говорит о том, что начал прощаться с жизнью.

"Около 4 утра мы услышали, как летят дроны "шахеды". Очень гудело. Один пролетел, услышали, как приближается другой. К нашему дому. Я уже попрощалась с жизнью. Я побежала спрятаться в туалет, муж – в гардеробную. Я понимала, что от прямого попадания это не спасет, но от обломков – наверное, да. Мы не пошли в укрытие и это наша ответственность.Так вот пока бежали прятаться, это считанные секунды, услышали один взрыв, потом другой, поняли, что было попадание. Мы увидели такое зарево, что на секунду на улице настал день посреди тьмы. Дом трясло, окна трясло", – рассказала нам местная жительница Элина Дядюшенко.

Россия атаковала дронами Киев: последствия на Софиевской Борщаговке

Россияне попали в детскую комнату

Как выяснилось, одной из целей россиян в этот раз была и детская комната, где находились двое детей-подростков.

"Я лежала на диване, увидела, как вокруг все сыпется, были звуки разбитого стекла. Сначала побежала к окну, а потом в ванную. Уже со временем я услышала, что есть четверо пострадавших, вроде бы есть порезы, у кого-то, слышала сердце схватило. В нашем домовом чате было сообщение о том, что большой обломок залетел в детскую комнату, там находились двое детей. Обломок сделал воронку в стене. представилась, но предоставила фото повреждений детской комнаты.

Обломки прилетели в детскую одной из квартир. / Фото: ТСН.ua

В полицию поступило около сотни вызовов

Полицейские, прямо сейчас работающие на месте происшествия, говорят, что в течение ночи-утром на линию 102 было около сотни вызовов.

"В этом районе есть поврежденные и квартиры, и частные дома, и автомобили", — уточнили правоохранители.

Обломки разбросаны везде. / Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Напомним, во время ночной атаки "шахедами" Киева погибла 33-летняя женщина в Голосеевском районе Киева. По словам мэра города Виталия Кличко, она вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны.

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