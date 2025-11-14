"Шахед" ударил по продавщице, торговавшей картошкой: подробности смертельного обстрела рынка в Черноморске

Черноморск / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Черноморск в Одесской области россияне коварно атаковали днем, когда на улицах было людно. И попали прямо в толпу на рынке. Мишенями стали обычные покупатели, пришедшие за картошкой. Женщина, которая продавала ее, погибла.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Елена Черняева.

Российский беспилотник упал прямо на небольшой рынок, который работает здесь каждое утро. Это площадка, на которой торгуют с машин. Рядом — автомобильная стоянка и оживленная городская дорога.



Людей, когда началась атака, было много. Удар пришелся на машину, с которой торговали картошкой. Возле нее стояла небольшая очередь. Предварительно, одна из погибших — женщина, которая продавала картофель. Ей было 53 года. Еще одна погибшая, очевидно покупательница, ей было 70 лет.

Свидетели говорят — сигнал воздушной тревоги люди в основном проигнорировали. Ведь все истощены бесконечными тревогами, которые звучат уже шесть суток подряд — и днем и ночью.

Люди говорят — очевидно враг рассчитывал именно на то, что они устанут от постоянных тревог и пренебрегут очередной. Один из пострадавших, продающий на рынке подушки, говорит — в момент удара сидел в авто. Спасся только потому, что между собой и лобовым стеклом поставил подушку.

В сети распространяется видео прилета «Шахеда». Он пикирует прямо на дорогу, в толпу.

Известно об одиннадцати пострадавших, среди них полуторагодовалый ребенок. Один человек в крайне тяжелом состоянии. Сейчас в больнице остаются шесть человек. Микроавтобус, который принял главный удар, после попадания вспыхнул и сгорел дотла. Машину взрывом разорвало на куски, еще два микроавтобуса и шесть легковушек — посечены обломками.

Городской голова Черноморска уже сообщил: погибших похоронят за городской счет. Завтра в городе объявили день траура.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Люди покупали картошку — и туда прилет! Ужас на рынке в Черноморске!

Напомним, украинские военные обезвредили 405 дронов и 14 ракет, в том числе две аэробаллистические ракеты «Кинжал», которыми ночью Россия атаковала Украину, сообщают Воздушные силы ВСУ.