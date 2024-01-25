"Шахед" влетел в многоэтажку и не разорвался: подробности об адской ночи в Одессе

К сожалению, не обошлось и без "прилетов" – вражеские дроны залетели в одесскую промзону.

Рашисты снова атаковали Одессу! Массированный удар дронами-камикадзе россияне нанесли по гражданским объектам в ночь на 25 января. По вражеским "Шахедам" отработала ПВО, однако есть и попадание. Один из БПЛА влетел в многоэтажку, но не взорвался.

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Атака на Одессу

Поздним вечером 24 января в Одессе начал раздаваться сигнал воздушной тревоги. По данным Воздушных сил, враг нацелился на город "Шахедами", которых летело по меньшей мере десяток. Впоследствии в городе раздались первые взрывы.

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"Шахеды" летели волнами

В Силах обороны юга заявляют, что в этот день сбивать российские дроны было крайне тяжело, прежде всего из-за тактики врага. "Шахеды" летели волнами.

Между предупреждениями о воздушной тревоге пауза составила 15 минут. А боевая работа велась в условиях обильного захода на удар одновременно нескольких дронов.

11 дронов-камикадзе силам противовоздушной обороны удалось сбить: 10 в Одесской области, 1 в Николаевской области.

Враг применял уже испытанные тактические уловки – заходил с акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям.

В Одессе есть попадание

И это, к сожалению, сыграло свою роль. Обломки "Шахедов" упали в нескольких районах Одессы, в том числе повредили жилую новостройку в Хаджибейском районе города.

Туда сразу выехал мэр Геннадий Труханов. У мэра первыми показали последствия рашистского "прилета". По его словам, в Одессу двигались две волны беспилотников. К сожалению, в результате атаки в городе есть раненые. Также в мэрии отчитываются о падении обломков сбитых "Шахедов" в жилых массивах.

В Хаджибейском районе ожоги получил мужчина, а в Приморском, куда также упали обломки одного из БПЛА, ранения получили четыре человека – одну из женщин пришлось вытаскивать из-под завалов. К счастью, они все в норме – на амбулаторном лечении.

Последствия атаки дронами по Одессе / Фото: t.me/mvs_ukraine

Как сообщают местные телеграм-каналы, остальных жителей этой многоэтажки пришлось временно эвакуировать. По словам людей, один из "Шахедов" влетел в первый этаж дома, но, к счастью, не взорвался. Заняться недобитым дроном должны были специалисты.

К сожалению, не обошлось и без "прилетов" – "Шахеды" залетели в одесскую промзону. Враг попал в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ.

Мужчину, рядом проезжавшего на велосипеде, ударной волной сбросило на землю. Он получил ранения обломками разных предметов, разлетавшихся от взрыва. Мужчине оказана медицинская помощь, лечится амбулаторно.

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Разрушения в Одессе немалые, поэтому для разбора завалов привлекли не только людей, но и спецтехнику. На местах уже развернули оперативные штабы. Там горожане могут обратиться за помощью к местным властям, в частности подать заявку на оформление материальной помощи.

Ответ от СБУ

Пока россияне терроризировали гражданских одесситов, в СБУ решили навалять рашистам по полной. В ночь на 25 января россиянам не спалось в Краснодарском крае — "горячее всего" было в Туапсе. Там неизвестные добрые дроны сожгли дотла вражескую нефтебазу.

Но это еще не все. Рашистские СМИ вопили, что видели БПЛА и над Сочи, а это, например, за 650 км до Херсона.

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