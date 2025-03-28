"Шахедный" террор Украины: эксперт рассказал, как Россия изменила тактику атак и ошарашил прогнозом на лето

Россия усиливает атаки дронами / © ТСН.ua

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Россия усиливает воздушные атаки «Шахедами» на города Украины . В Сети сообщают, что враг якобы создал три дополнительных площадки для запуска беспилотников, соответственно количество воздушных средств может возрасти до 300 единиц в сутки.

ТСН.ua выяснял, действительно ли увеличится количество средств воздушного нападения во время атак и какие города под угрозой.

Враг масштабирует производство и применение дронов

По словам военного эксперта Игоря Романенко, враг постоянно масштабирует производство и применение беспилотников. РФ имеет четкие планы по увеличению дроновых атак и активно продвигается по их реализации.

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Украину уже атаковали за сутки и 150, и 170 дронов. Их количество постепенно растет, а к лету РФ может увеличить количество единиц для воздушного нападения до 500. Конечно, с использованием дронов-имитаторов.

«По мнению противника, такие атаки эффективны, поэтому враг может увеличивать количество пусков «Шахедов», используя дополнительные места для осуществления атак. Это совсем не означает, что появляются новые площадки, потому что противник совершает пуски дронов из передвижных пусковых установок. Нам нужно более подробно проводить разведку и наносить удары по их расположению, желательно до запуска вражеских беспилотников. Кроме того, должны наносить удары по местам, где производятся дроны или хранятся комплектующие к ним», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко , военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Сбивать дроны становится все труднее

Военный эксперт добавляет, что отдельный вопрос – сбивание ударных дронов уже в воздухе.

«Это становится все сложнее делать, потому что враг постоянно осуществляет техническую модернизацию дронов и активно использует беспилотники-имитаторы. Все это делается для истощения и прохождения нашей системы ПВО. В зависимости от ситуации противник использует малые высоты, чтобы нам было труднее выявлять цели и сопровождать их. Или, напротив, поднимает средства воздушного нападения слишком высоко, чтобы мобильные огневые группы не могли вести по ним огонь. А когда дрон уже снижается и входит в пике, то сбивать их становится достаточно проблематично», — рассказывает Игорь Романенко.

Сколько еще под прицелом будет Киев

Эксперт подчеркивает, что возможности врага по применению беспилотников, к сожалению, только растут. И это заметно по постоянным попыткам терроризировать дронами Киев и столичный регион. С начала войны РФ не прекращает атаковать столицу и она продолжает оставаться для них целью №1.

«Атаки на Киев будут всегда, пока идет война. Именно поэтому нам следует действовать на предупреждение, наносить превентивные удары по местам производства дронов или их запуска. Только так можно противодействовать постоянным атакам противника», – отмечает военный эксперт.

Угрозы для востока и для запада

Эксперт отмечает, что в последнее время РФ изменила тактику нападения с применением дронов. Сейчас противник имеет возможность проводить мощные атаки на конкретный город — Харьков, Днепр или Одессу.

«Дроновые нашествия на отдельные города происходят в последнее время очень часто. Противник увеличил мощности на производстве БПЛА и может их применять массово. Что касается выбора города для атаки, то россияне руководствуются имеющимися разведывательными данными и командой от своего высшего военно-политического руководства, а уже потом разрабатывают соответствующие маршруты для нападения. То есть все зависит от необходимости нанесения удара. А дронов у них, к сожалению, хватает, чтобы атаковать наши города как на востоке, так и на западе страны. Именно поэтому нам постоянно нужно усиливать систему ПВО для отражения таких атак», – отмечает эксперт.

Сменили тактику атак

Игорь Романенко добавляет, что раньше россияне стремились, чтобы влияние дроновых атак испытывала вся Украина, поэтому атаковали объекты по всей стране, несколько распыляя усилия.

А сейчас генералы Путина изменили тактику применения БПЛА. Самый массовый удар дронами был по Кропивницкому, Запорожью, Одессе, Днепру, Полтаве. Концентрация большого количества дронов, по мнению врага, поднимает эффективность поражения.

«Раньше вражеские дроны прорывались в западные области Украины. Их задачей было морально и психологически давить на граждан, а также истощать наши силы ПВО. Сейчас способностей и средств у противника хватает для увеличения влияния именно точечно. То есть цель атак осталась прежней, но враг имеет возможность увеличить количество средств воздушного нападения на два-три десятка, чтобы атаковать конкретный населенный пункт. Что они и делают», — заключает Игорь Романенко.

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Дата публикации 14:25, 27.03.25 Количество просмотров 22 Десятки взрывов и масштабные пожары! Днепряне не припоминают обстрелов таких масштабов