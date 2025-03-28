"Шахеды" будут лететь по жилым кварталам: Жданов предупредил об ужасных последствиях переговоров с Россией

Российская атака «Шахедами» / © tsn.ua

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Первые шаги к перемирию. В ходе трехсторонних переговоров в Саудовской Аравии появились результаты — Украина и Россия согласилась прекратить огонь в Черном море и не бить по всем объектам энергетики. Впрочем, Кремль сразу выдвинул новые условия: Путин хочет снятия санкций — мол, режим заработает после того. В то же время в Белом доме уже прямо заявили о намерении согласиться на условия России.

Действительно ли все козыри сегодня — у России, что получает Украина, какие могут быть последствия подыгрыванию агрессору и зачем Путин затягивает переговоры — об этом сайт ТСН.ua расспросил у военного эксперта Олега Жданова.

Кому договоренности на пользу: России или Украине

Он цитирует американское издание The Times: «Перемирие в Черном море станет победой для Путина». Жданов говорит, что Украина сегодня действительно налагает на себя очень много обязательств — Россия получает только преференции от этого.

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«Я думаю, что Владимир Путин намеренно затягивает переговоры. Кстати, Дональд Трамп сказал: „Я бы поступил так же“. Возможно, даже есть какая-то договоренность, что один будет пытаться принудить нас к перемирию, а другой затягивать время. Или Трамп настолько боится Путина, что даже не может его „рассорить“, что тот фактически плюет на него и делает то, что ему вздумается. В дипломатическом смысле он просто издевается над Трампом», — говорит ТСН.ua Олег Жданов.

Когда Россия хочет закончить войну

Россия будет воевать дальше, считает эксперт. Противник чувствует, что у него есть преимущество на поле боя, он продолжает продвигаться. Да, не такими темпами, как хотели бы, понемногу, но россияне наступают.

«Они нашли новый источник для мобилизации. Сейчас Госдума рассматривает вопрос отмены от отсрочки для студентов. Вот вам множество личного состава, которые они могут мобилизовать в ряды вооруженных сил. Ну и я соглашаюсь с выводами нашей разведки, что Россия до 2026 года хочет закончить войну в Украине на собственных условиях. Так что пока я не вижу для них оснований останавливаться», — рассказал Олег Жданов.

Хотя экономически Путин уходит на огромные риски, говорит эксперт. Фактически он идет ва-банк. Глава Кремля ставит на военную силу, но при этом у него может рухнуть экономика.

«Хотя при таком подходе со стороны Трампа, пожалуй, Путин и набирает уверенность в себе. Потому что снятие санкций с „Россельхозбанка“ — зачем он ему нужен? Вывозить зерно, вернуть Россию на сельхозринок. А это огромный источник поступления жесткой валюты за продажу зерна. Тем более, что огромный процент — это наше зерно, которое они воруют на оккупированных территориях. Подключить банк к системе SWIFT. Трамп сказал, что поможет вернуться России на сельскохозяйственный рынок. Такие обещания поддержки, тогда Путину чего переживать за экономику? Будет валюта, будет и экономика», — объясняет ТСН.ua Олег Жданов.

Зачем России прекращение огня в Черном море

После прекращения огня в Черном море российский флот получит стопроцентные гарантии собственного не поражения, говорит Олег Жданов.

«Я думаю, что первое, что они сделают, вернут корабли черноморского флота в Крым. Мы их выбили отсюда, а они вернутся. Но никто не прописал и не гарантирует, что крылатые ракеты „Калибр“ с этих кораблей не будут запускаться по целям на территории Украины. Это вообще не обсуждается и не ограничивается для России», — отмечает эксперт.

И добавляет, что Россия тоже хочет вернуть зерновое соглашение.

«Мы два года работаем без зерновой сделки и нас это устраивает. Россию это не устраивает, потому что они не могут вывозить наше зерно», — объясняет он.

Путин уже манипулирует

Олег Жданов обращает внимание на то, что Путин уже манипулирует понятиями и цифрами. На днях Украина и Россия обвинили друг друга в ударах по инфраструктуре, несмотря на взаимные договоренности.

«Я начал разбираться, а Россия отсчет 30-дневного прекращения военных действий по энергообъектам считает от 18 марта — момента телефонного разговора Путина и Трампа. А наш президент заявил, что соглашение о прекращении огня по энергетике должно вступить в силу с момента заявления США», — говорит эксперт.

В то же время Путин заявил, что согласится на мир в Черном море только после частичного снятия санкций.

«А ведь вы понимаете, что это замкнутый круг. США не могут в единоличном порядке снять санкции. Им нужно этот вопрос согласовать с Европой. Европа не согласится. Значит, соглашение никогда не вступит в силу. Но Россия манипулирует цифрами и понятиями и пытается винить нас в том, что мы вроде бы нарушаем это соглашение», — пояснил ТСН.ua Олег Жданов.

Кроме того, по его словам, Украина четвертые сутки не бьет по нефтяной отрасли России, а значит, российские танки будут заправлены топливом «под завязку».

Есть ли преимущества для Украины

Преимуществ для Украины в результате этих договоренностей Олег Жданов не видит. России никто не запретил бить по гражданским объектам, жилым кварталам.

«Я так понимаю, что для России не существует ограничений в плане уничтожения жилищного фонда и гражданских лиц, инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность гражданского населения. Они идут на усиление военного преступления, они по гражданской инфраструктуре, жилищной инфраструктуре применяют „Шахеды“ с термобарическими зарядами. А не столько разрушительная, сколько убийственная сила. При применении термобарической головной части правило двух стен не работает. Напротив, если человек находится в замкнутом пространстве, то он 100% получит поражение, вплоть до летального. Вот что они делают», — говорит Олег Жданов.

Он объясняет: России нужно куда-то запускать сотни «Шахедов». По энергетике нельзя — можно по гражданским. Так, в ночь на 27 марта враг атаковал жилые массивы в Днепре и Харькове.

«Электрические подстанции запитывают эти гражданские объекты и жилой фонд. Попадут — ну скажут, что случайно. Затем будут винить, что наша ПВО сбила „Шахед“, и он туда упал. Как-то нам же будут объяснять, почему они не перестают бить по гражданским объектам», — говорит эксперт.

Никакого смысла, по мнению Олега Жданова, для Украины в этих переговорах и договоренностях нет.

«К сожалению, я не знаю, почему соглашается наше руководство на такие условия. Ну, США — понятно. Трамп хочет 20 апреля выйти и сказать: „Я остановил мировую войну, спас мир от глобальной войны“. И соответственно таким образом спасти рейтинг свой или свой вес на политической арене немного увеличить. Но мы в этом ничего не выиграем. Мы наоборот проигрываем и получаем еще целый список ограничений», — считает Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что Россия атаковала Одесскую область в ночь на 28 марта. Из-за этого вспыхнули пожары и были повреждены дома.