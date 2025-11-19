"Шахеды" кружили над домами: жители Харькова рассказали жуткие подробности атаки

Последствия атаки на Харьков / © Харьковская ОВА

Россияне массированно атаковали Харьков дронами. В зону поражения попала гражданская инфраструктура в двух районах — Слободском и Основянском. Один из «Шахедов» вогнался в жилую 9-этажку.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Бойко.

Харьков провел ночь под массированной атакой ударных дронов. За 20 минут в городе прогремело более 15 взрывов. Пострадало много людей, среди них — дети.

Мощные удары получили Слободской и Основянский районы. Здесь большинство дронов взорвались буквально рядом с многоэтажками. Взрывная волна выбила окна, повредила кровли и фасады, изуродовала гражданские машины. Один из «Шахедов» сдетонировал прямо под домом — пожар охватил двор и автостоянку.

«Все выскочить успели в коридор и это спасло от обломков и от пламени, которое было у нас под окнами. Это страшно, страшно за жизнь близких людей. „Шахед“ влупил в 2,5 метрах у нас перед окном. Очень много машин горело, взрывалось», — говорит местная жительница.

«Я слышу, они жужжат. „Шахэды“ кружили, не просто полетели, а именно кружили. Минут через 5-10, когда мы уже были в коридоре прилетело туда, у нас тут все задрожало пыль поднялась, а второй уже перед нами. Вот воронка, если бы я здесь лежал, я бы с вами не разговаривал уже», — говорит Кирилл, пострадавший.

Почти полсотни людей обратились за помощью медиков после ночной атаки, среди них — двое детей в возрасте 9 и 13 лет, которые имели острую реакцию на стресс. Часть людей госпитализировали с осколочными ранениями, сейчас в больницах остаются пятеро пострадавших В двух районах повреждены сорок домов, выбиты более трех тысяч сто окон. Уничтожены и повреждены десятки автомобилей. Требуют ремонта три городских троллейбуса и несколько участков сетей уличного освещения.

Из-за удара по критической инфраструктуре в городе перебои с электричеством, водой и теплом. Часть услуг уже восстановили — насколько позволяет техническое состояние сетей. На отдельных участках работы продолжаются. Городской совет предупреждает о временных изменениях в движении транспорта — часть трамваев и троллейбусов не курсирует, другие работают по измененным маршрутам. С ночи на местах работают спасатели, коммунальщики и волонтеры: убирают обломки, закрывают контуры домов, утепляют окна, чтобы люди могли оставаться в своих домах, несмотря на холодную погоду.

