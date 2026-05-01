"Шахеды" летели роями: Россия массированно атаковала областной центр на западе Украины - что известно о последствиях

Последствия обстрела Тернополя / © Прокуратура Тернопольской области

Тернополь посреди дня подвергся масштабной атаке российских беспилотников. Враг выпустил по городу 36 «Шахедов», девять из которых попали в гражданскую инфраструктуру. Количество пострадавших возросло до 12 человек, а в некоторых районах исчезло электроснабжение.

Об оперативной ситуации на месте попаданий рассказала корреспондент ТСН Светлана Паук.

Хронология атаки и работа ПВО

Сегодня в Тернополе было очень громко. Горожане снимали вражеские дроны, которые «роями» пролетали прямо над жилыми многоэтажками. По уточненной информации от военной администрации:

Всего на город было направлено 36 «Шахедов».

Силы ПВО уничтожили 27 воздушных целей .

9 дронов попали в объекты промышленной зоны и складские помещения торгового центра.

Над городом поднялся столб черного дыма. Спасателям уже удалось локализовать пожар, однако работы на месте продолжаются.

Состояние пострадавших и угроза неразорвавшихся снарядов

В настоящее время известно о 12 раненых. Семь человек находятся в стационарах областной больницы и больницы скорой помощи, остальные получают помощь амбулаторно. Кроме раненых, власти предупреждают о скрытой опасности.

Тарас Пастух, председатель Тернопольской ОГА: «Есть несколько попаданий в объекты промышленности. Обращаюсь ко всем тернополянам: есть ряд воздушных целей, которые не разорвались и сейчас могут находиться вблизи города или других населенных пунктов. Пожалуйста, не подходите, при обнаружении сообщайте экстренные службы».

Ситуация со светом и экологическое состояние

В промышленной зоне частично перекрыто движение транспорта. Из-за повреждения линий электропередач некоторые микрорайоны Тернополя остались без электричества.

Сергей Надал, городской голова Тернополя: «Есть частично повреждения линий электропередач. Аварийные бригады уже работают над восстановлением. Вода и канализация работают в штатном режиме».

Специалисты эпиднадзора уже провели замеры качества воздуха. Существенного превышения уровня вредных веществ в городе не зафиксировано. Жителям рекомендуют держать окна закрытыми до полной ликвидации последствий пожара

