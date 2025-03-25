"Шахеды"-невидимки и БПЛА с термобарическим зарядом: эксперт назвал новые угрозы от России

Россия продолжает ежедневно терроризировать Украину с воздуха. Ударные БПЛА противника каждый вечер атакуют Киев и столичный регион. К сожалению, происходит попадание в жилые дома и падение обломков, от которых загораются пожары и гибнут люди.

Враг постоянно меняет тактику применения средств воздушного нападения. Что именно использует противник и где искать противодействие ТСН.ua рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Беспилотники-невидимки

Во время последних воздушных атак на Киев вражеские беспилотники неожиданно выныривали рядом со столицей, как ниоткуда. Такое внезапное появление сразу сопровождалось громкой работой сил ПВО и взрывами. Об этом сообщали многочисленные мониторинговые каналы, отмечалось, что ударные беспилотники врага летят на сверхнизких высотах.

Авиационный эксперт Валерий Романенко не соглашается с тем, что вражеские дроны проходят в Киев незамеченными.

"Сомнительно, что несколько дронов могут незамеченными подлететь к Киеву. Такого не бывает. А вот одиночные дроны – могут, потому что его трудно заметить в темное время суток и если он летит слишком низко, то обнаружить его сложнее – визуально или по звуку. Еще может быть, что, например, враг запустил 10 дронов: 9 сбила наша ПВО, а один прилетел в город, словно ниоткуда. К сожалению, сбивать воздушные цели полностью не может ни одна ПВО в мире. Даже столь мощная, как в Израиле, не все сбивает. А она там в разы более плотная, чем в Украине", – рассказывает ТСН.ua авиационный эксперт Валерий Романенко.

Цель – пройти нашу ПВО

Эксперт добавляет, что враг постоянно меняет тактику воздушного нападения.

"Сейчас россияне практикуют групповые налеты – координируют дроны по времени и прорываются к цели сразу большой группой. Но такую атаку трудно назвать незаметной. Наоборот, просто сдержать такое нашествие очень трудно, так как количество целей значительно больше, чем канальность ракетного комплекса ПВО. Тем более, что у нас стоят на защите не только IRIS-T и NASAMS, но есть и американские Hawk и французские Crotale, у которых канальность (количество целей, которые они способны поражать одновременно) значительно ниже. Или комплекс VAMPIRE, который вообще работает по одной цели. Поэтому во время групповой атаки вражеские дроны могут прорываться в город", – рассказывает авиационный эксперт.

Тем более что реальные "Шахеды" с боевой частью сопровождает такое же количество дронов-имитаторов, которые ПВО отслеживает, но пуски ракет по ним не осуществляют, потому что они не несут реальной угрозы.

Тактика группового нападения

По словам Валерия Романенко, враг все чаще практикует именно групповые налеты, вероятно считая их более эффективными. Так россияне, кстати, уже атаковали Одессу, после того, как большое количество дронов собиралось в группу над Черным морем.

"На самом деле, БПЛА не собираются в группу над морем, или вблизи какого-то города. Это такие ощущения у людей. Враг взвешенно согласовывает действия дронов по времени и их маршруты, чтобы собственно на город они летели именно группой. Поэтому отдельным ударным дронам удается прорваться через наши дальние и ближние эшелоны ПВО, защищающие город. Это тактический прием, один из многих. Россияне постоянно применяют новые. Во время налетов они собирают разведывательную информацию, анализируют ее, а затем разрабатывают новые тактические приемы, которые позволили бы им эффективнее использовать беспилотники", – объясняет Валерий Романенко.

Фальш-цели и расход ракет

Он добавляет, что все чаще во время воздушных ударов враг использует десятки беспилотников-имитаторов.

"Это тоже тактический прием, когда во время воздушного удара на город летит 50% фальшивых целей. Хорошо, что они отличаются по скорости и их можно таким образом определить. Обычно специальные системы отслеживания вычисляют это: если скорость цели меньше определенной величины, то она просто не выводится на экраны радаров. К примеру, если в город прорвались "Шахед" и "Гербера", то "Шахеда" собьют, а на "Герберу" особо не будут тратить боеприпасы. Известно, что россияне снаряжают "Герберы" подсветкой, но это уже более психологический прием, используемый для отвлечения внимания. Если такой беспилотник в небе, внимание местной ПВО (мобильные группы, зенитные пушки) будет приковано к нему, да и ракету могут не пожалеть. А на самом деле, это и есть задача "Герберы" – отвлечь на себя ракеты, чтобы дать шанс какому-то ударному дрону прорваться к цели", – объясняет Валерий Романенко.

Почему не сбивают "Герберы"?

Он подчеркивает, если в компании "Шахедов" будут лететь "Герберы", то наши силы ПВО не будут на них обращать внимание.

"Никто на них не будет тратить ракеты. Поэтому и может создаваться впечатление, что над городом много летающих дронов, а их почему-то не сбивают. Кстати, их следует отличать еще и по звуку, например, поршневой двигатель на "Герберах" втрое менее мощный от "шахедовского", а на "Пародиях" вообще стоят электродвигатели. Поэтому звук от них не такой громкий, как от ударных дронов, и тональность совсем другая. На "Шахедах" и "Гарпиях" (это тот же "Шахед", но выпуска ижевского завода) стоят авиационные поршневые двигатели и они имеют четкий звук, как от мопеда. Поэтому беспилотники-имитаторы могут летать сколь угодно, никто на них не будет тратить даже дешевые ракеты. Полетают и сами "локационно потеряются", – говорит Валерий Романенко.

Могут попадать в дома

Эксперт соглашается, что российские ударные дроны летают очень низко.

"Чем ниже летит дрон, тем труднее его обнаружить с помощью радиолокационной станции. Но у нас есть немало станций акустического обнаружения целей, или с помощью различных специализированных систем обнаружения беспилотников, которые анализируют три типа сигналов: радиолокационные, акустические и визуальные. Главный вопрос в плотности ПВО, которой нам очень не хватает. Если сравнивать Украину с Израилем, то у нас территория гораздо больше, а систем защиты гораздо меньше, у нас нет никаких "железных куполов", поэтому российские беспилотники прорываются в города. К сожалению, у нас нет возможности – сбивать все что летит", – рассказывает авиационный эксперт.

"Шахеды" с термобарическим зарядом

Во время атаки на Киев россияне использовали термобарические заряды в дронах. На такую версию экспертов наталкивает вид квартиры в Днепровском районе, куда попал вражеский дрон – жилье дотла выжжено огнем.

Версию о дроне с термобарическим зарядом, подтверждает и Валерий Романенко и добавляет, что это один из шести возможных вариантов боевой части "Шахедов".

"Термобарический заряд значительно мощнее, чем обычная взрывчатка, поскольку он инициирует не только прямую, но и обратную ударную волну. Из-за этого его иногда еще называют "вакуумной бомбой". Если от дрона с фугасной "начинкой" можно защититься в помещении, то с термобарическим зарядом все сложнее – газообразное взрывчатое вещество проникает в квартиру, окоп или блиндаж и взрывается уже внутри, полностью выжигая кислород", – объясняет Валерий Романенко.

От вакуумной бомбы нет спасения

Он добавляет, что газообразное вещество моментально растекается по помещению и от него уже нет спасения.

"Есть два вида дронов с термобарическим зарядом. Двухтактные – это когда вещество сначала растекается, а потом поджигается. А в этих новых дронах сделано так, что дополнительное поджигание не нужно – газообразное вещество растекается, а уже через какой-то миг, взрывается само по себе. Термобарические заряды, кстати, были разработаны еще в советское время, а также разрабатывались в других армиях мира, но использовать такое оружие против гражданского населения сейчас – это очень жестоко", – отмечает Валерий Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве зафиксировано применение термобарических зарядов: что о них известно.

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