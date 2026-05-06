"Шахеды" падали по жилым домам, раздавались страшные взрывы: РФ массированно атаковала областной центр Украины

Последствия атаки на Харьков

Харьковщина снова приходит в себя после очередной тяжелой ночи и утра. За эти сутки в регионе зафиксировано 15 пострадавших, в том числе двое детей. Российские террористы атаковали областной центр и пригород ударными беспилотниками. В самом Харькове есть прямое попадание в частный сектор, а в Малой Даниловке последствия обстрела оказались еще более масштабными.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Харьков: что известно о жуткой атаке на город

В Новобаварском районе Харькова «Шахед» полностью разрушил жилой дом. Помещение было разделено на две части: в одной никто не проживал, а в другой находилась женщина. Она успела выбежать на улицу за считанные секунды до того, как здание охватило пламя. К сожалению, спасти домашнего любимца не удалось.

Марьяна, жительница поврежденного дома: «Я услышала взрыв, я была с собакой. Оно бухнуло, я успела выскочить, а собачка осталась. Собачка погибла».

Соседи пострадавшей мгновенно бросились на помощь.

Андрей, сосед пострадавшей: «Слышно было, пролетал БПЛА. И бахнуло по соседству. Выбило окно. На женщину упало стекло. Мы начали оказывать помощь. Все соседи собрались, потому что гореть начало».

Взрывы также слышали в Шевченковском районе города. Из-за работы ПВО на жилые кварталы падали обломки, повредив около двенадцати домовладений.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова: «Очень много обломков падало на город, потому что работала наша ПВО. Кроме этого, утром произошло попадание „Шахеда“ в частный жилой дом. Два человека обратились за помощью к врачам. Разбито здание частного дома, пострадало двенадцать домовладений».

Малая Даниловка: более ста поврежденных домов

Чрезвычайно тяжелая ситуация сложилась в пригороде Харькова — поселке Малая Даниловка. Там последствия вражеской атаки оказались наиболее массовыми. По состоянию на этот час известно о 14 раненых, среди которых двое подростков: 14-летняя девушка и 16-летний парень.

В поселке повреждены:

более 140 частных домов;

4 многоэтажных дома;

десятки автомобилей и гаражей.

На всех локациях сейчас продолжается ликвидация последствий, работают экстренные службы, медики и волонтеры. Следователи задокументировали очередные военные преступления оккупантов против гражданского населения.

