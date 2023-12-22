"Шахеды" разносят квартиры в Киеве: Жданов объяснил, почему так происходит в столице и как уберечься

В ночь на 22 декабря Россия атаковала Киев "шахедами". Дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе и частично уничтожил 24, 25 и 26 этажи. Несколько семей остались без жилья, впрочем, к счастью, уцелели.

Квартиры киевлян периодически становятся "целью" российских ракет и "шахедов". Почему не всегда удается сбить вражеские цели на подступах к городу и как защититься от них, если живешь на верхних этажах дома, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Почему "шахеды" долетают до центра Киева

По словам Олега Жданова, дело в том, что Киев очень большой по площади город. Поэтому поставить по его периметру средства воздушной обороны невозможно — их не хватает.

“Средства ПВО у нас стоят в городе. Когда средствами разведки обнаруживают дроны, система начинает пробовать их перехватить. Очень важно расстояние от средств ПВО, когда обнаружен дрон, когда захвачен, остается ли время на его перехват. Противоракета должна достичь этот дрон. Поэтому такая картина и выходит”, — говорит Олег Жданов.

В меньших или вытянутых городах, как Кривой Рог, например, "шахеды" могут быть захвачены и сбиты за пределами города.

"Если посмотреть на карту, город Киев немного вытянут, фактически вписывается в круг, а размер очень большой", — рассказал Олег Жданов.

Почему дроны не всегда удается сбивать в пригороде

"Шахеды" в Киеве сбивают всем, что есть, говорит военный эксперт. В столице размещено вооружение от зенитных пулеметов до зенитного ракетного комплекса Patriot.

“Такой комплекс как Patriot не привлекается для дронов, он следит за баллистикой — это его главная задача. Комплексы NASAMS или IRIS-T SLM могут подключаться к уничтожению дронов, когда мобильных групп не хватает или они не справляются. Когда дроны уже проникают в город, подключаются такие уже более современные комплексы. Также могут быть задействованы расчеты Gepard в Киеве", — говорит Олег Жданов.

Мобильные группы, по его словам, могут разворачиваться на крышах зданий или передвигаться на автомобилях типа пикап.

Последствия атаки дронов на Киев. Фото из открытых источников.

"Шахеды" сбивать труднее, чем ракеты

Эффективность сбивания ракет в Киеве выше, чем у "шахедов", рассказал Олег Жданов. Дело в том, что ракеты летят выше, быстрее и они больше размером.

“У ракеты отражающая поверхность гораздо больше. "Шахед" маленький, он летит на малой высоте и с малой скоростью. Его слышно, но для того, чтобы в него попасть, "шахед" надо видеть. Или визуально он должен быть подсвечен прожекторами. Тогда в него можно попытаться попасть. Тепловой радар видит его за счет двигателя. Радиолокационный радар видит очень слабо. Если дрон еще на подлете, то здесь еще более-менее какая-то видимость есть”, — рассказал военный эксперт.

Олег Жданов говорит, что высотные дома в городе создают искусственные препятствия. Поэтому могут образовываться так называемые "мертвые зоны" для радиолокационных станций. Поэтому, по словам военного эксперта, дроны могут "проскакивать".

Маршрутами беспилотников могут полететь ракеты

Курсом беспилотников, которыми ударили по Киеву, могут полететь российские крылатые ракеты, говорит Олег Жданов. Однако полностью воспроизвести путь "шахеда" она не может.

“У ракеты маневренность гораздо меньше, чем у “шахеда”. Почти в пять раз скорость ракеты больше. Но коридор, где прошел "шахед", они пытаются отследить. Вот почему говорят не снимайте результаты работы ПВО. Чтобы они не определили, какой долетел, потому что они летят по разным маршрутам. И если враг определяет, что этот "шахед" прошел, значит, этот маршрут более безопасен и по нему можно запускать", — рассказал Олег Жданов.

Куда целятся россияне

По его словам, кроме множества военных объектов в Киеве, куда хочет попасть враг, целями могут быть промышленные зоны. Однако Олег Жданов не исключает, что российская армия может целенаправленно бить по жилым домам, чтобы терроризировать гражданское население.

"Они могут целиться куда угодно. Есть такой документ, карта искусственных помех. На нее должны наноситься любые постройки высотой от 20-30 метров. За счет того, что Киев расстроился, а у россиян, возможно, карта не самая новая, могут случаться такие случаи, как сегодня ночью. Когда дрон врезался в верхний этаж здания. Он мог лететь в какую-то цель, но встретил препятствие и попал в верхний этаж", — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт рассказал, что в каждый "шахед" вкладываются координаты каких-то объектов на территории Киева, которые россияне хотят поразить.

“Хотя я не исключаю варианты, когда они могут наносить удары по жилым массивам для того, чтобы раздражать население, заставлять нас соглашаться на мир любой ценой. Жилые дома тоже могут быть целью", — рассказал Олег Жданов.

В России наладили производство и постоянно производят новые "шахеды", говорит военный эксперт.

"Поэтому мы даже не можем сегодня точно оценить, какое количество в месяц они могут изготовить. В этом месяце, как и в прошлом, ожидается рекорд по применению "шахедов". Мы только их рекорды фиксируем”, — рассказал Олег Жданов.

Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / Фото: Офис генерального прокурора

Что нужно, чтобы сбивать все "шахеды"

В Киеве не хватает средств ПВО, чтобы сбивать все шахеды, говорит военный эксперт.

"Например, будь у нас полноценный дивизион IRIS-T SLM или NASAMS, это шесть-восемь батарей, которые бы мы просто поставили по периметру города и они бы работали в одной системе, тогда ни одна "птичка" не пролетела через эту границу. Но у нас на всю страну несколько IRIS-T SLM и чуть больше NASAMS. А территория какая, только областных центров 24, и все нужно защищать", — рассказал Олег Жданов.

Как защититься в многоэтажке

По словам Олега Жданова, когда нам город летят "шахеды", ни в коем случае нельзя игнорировать воздушную тревогу и соблюдать хотя бы "правило двух стен". Чтобы у человека было больше шансов уберечься, вторая стена должна быть монолитной.

"Все видели сегодняшние фото. Там технический этаж, стены в основном кирпичные, поэтому их разорвало и вынесло. А если монолитная стена, то правило двух стен может сработать. Если прямое попадание туда, где находится человек, даже бетонная стена не спасет. У "шахеда" до 50 килограммов взрывчатки — это очень мощная сила. Может быть контузия от взрывной волны, а она может привести к разрыву внутренних органов, кровотечению. Может быть осколочное ранение, если стена треснула. А может быть травма от самой стены, разлетающейся от взрыва. Правило двух стен работает, но не дает стопроцентной гарантии", — рассказал Олег Жданов.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ответил, почему российские дроны до сих пор долетают до Киева.

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