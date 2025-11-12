"Шахеды" стали большей угрозой, чем ракеты: Стерненко предупредил горожан о большой опасности

Сергей Стерненко / © ТСН

Российский «Шахед» сегодня стал опаснее ракеты не из-за своих боевых характеристик, как одного отдельно взятого беспилотника, а из-за массированности применения по Украине.

Такой прогноз дал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Он пояснил, что россияне, например, не могут запустить одновременно 50 баллистических ракет

«Да и крылатые ракеты они уже не запускают так массированно, особенно после операции „Паутина“, потому что у них появились проблемы с носителями. А вот „Шахеды“, мы видели примеры, когда они запускали по 200, по 300 за одну ночь, ну и плюс еще „Герберы“.

И когда на одну цель летит одна-две ракеты или летит 20-30 «Шахедов», в данном случае «Шахеды» более опасны, потому что они за счет массовости способны прорывать противовоздушную оборону, объяснил Сергей Стерненко.

