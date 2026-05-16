Шаманы, ведьмы и "белые дамы": какие украинские политики хотят "договориться с дьяволом" и потусторонним миром

Цитирование в суде переписки экс-главы Офиса президента Андрея Ермака с астрологиней «Вероникой фэншуй» заставило нас вспомнить, кто еще из украинских политиков консультируется с различными прорицателями и провидцами. Услугами мольфаров и гадалок пользовались и советские руководители, и нынешние топ-чиновники.

Кто из них пытался приручить потусторонний мир — в сюжете Марии Васильевой.

Алтайские шаманы и «кресты» Межигорья

После побега Виктора Януковича в 2014 году посетители Межигорья увидели жуткую картину — хищных птиц, прибитых к деревянным крестам. Хотя позже это назвали дикарским способом отпугивать птиц от голубятни, слухи об оккультизме Януковича имели основания. Экс-президент был чрезвычайно суеверным: имел собственного духовника, часовню и алтарь в резиденции. Но искал он там только личной защиты. Для этого годились даже алтайские шаманы, к которым его привлекло окружение Путина.

Тарас Чорновил, бывший соратник Януковича: «После этих встреч там — „мракобесие американского империализма, агрессивный блок НАТО“… Все, все! Шаманы доставали соответствующие инструкции, говорили ему то, что надо: „Боронь Боже, с НАТО не сотрудничай, они твою ауру загрязнят“».

«Белая дама» и пророчества Павла Глобы

Немало эзотериков всегда «толклось» возле Юлии Тимошенко. В 90-х астролог Павел Глоба предвещал ей победу, называя «королевой в белом».

Павел Глоба (архив): «На берегах Борисфена появится белая дама, которая будет долго держаться на плаву и она может стать руководительницей целого государства. Ей никогда не повезет больше, чем в период с 2010-го по 2015-й год».

Пророчество не сбылось — Тимошенко проиграла выборы 2010 года и попала за решетку. Однако политтехнологи годами использовали этот образ. Даже в начале 2026 года Тимошенко заметили в компании Марии Тихой, которая называет себя ведьмой-некроманткой. Тихая поддержала политика в суде по делу о подкупе депутатов.

Мария Тихая, ведьма-некромантка: «Ко мне приходит много чиновников. Потому что к ним приходит СБУ, стучит в дверь и начинаются эти разборки… И они просят обращаться к дьяволу, чтобы их не посадили в тюрьму».

Взятка в шесть миллионов и «совет батюшки»

Забавный эпизод произошел в 2020 году по делу о крупнейшей в истории Украины взятке (6 млн долларов) от Николая Злочевского. Оказалось, что один из подручных Злочевского перед передачей денег советовался с «провидцем».

Евгений Шевченко, агент НАБУ: «Он такой задумался секунд на 10, и такой: „Да, сейчас я чувствую… Что силы сверху нам говорят?“. И потом такой: „Да, все будет хорошо! Я вижу много денег, все будет хорошо!“».

Взяточников тогда взяли «на горячем», а деньги ушли государству.

Почему они в это верят?

Прорицатели и «батюшки» не боятся обманывать состоятельных клиентов, потому что хорошо знают их психологию. Политики, коррупционеры и бизнесмены — это просто люди, которые боятся неизвестного, нуждаются в успокоении и верят в суеверия. Они носят красные нити на запястьях и амулеты, надеясь «задобрить» потусторонние силы. На всякий случай.

