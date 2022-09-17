Шанс для онкобольных: в Киеве в Институте рака заработал новый линейный ускоритель

Вся процедура облучения на таком приборе длится не больше 5 минут.

Втрое больше пациентов – теперь успевают пройти лучевую терапию в столичном Институте рака. На днях там заработал новый линейный ускоритель.

Об этом говорится в спецвыпуске ТСН за 17 сентября 2022 года.

Кроме того, что процедура на линейном ускорителе проходит значительно быстрее, он работает уже по новым современным технологиям. Но от старого оборудования там тоже не спешат отказываться. Потому что очереди на лучевую терапию все еще остаются большими.

Медсестра готовит пациента Дмитрия к процедуре – надевает термопластическую маску, чтобы зафиксировать тело. Пока мужчина устраивается, устройство самостоятельно вычисляет, правильно ли он лег.

Идет верификация, врачи смотрят по костным ориентирам, что пациент 100% ложится в метки, которые им требуются.

Это линейный ускоритель нового поколения для лучевой терапии.

Врачи уточняют, что облучают сверхключичную группу лимфатических узлов, лимфоузлы средостения и корень левого легкого.

Вся процедура облучения на таком приборе длится не больше 5 минут.

Дмитрий Соловей – стоматолог из Чернигова. У него вторая стадия рака – лимфома Ходжкина. Ему назначено 15 таких процедур. По будням он ходит на облучение, а по выходным принимает пациентов.

Врач Дмитрия говорит, если бы его лечили на старом оборудовании, то сердце получило бы гораздо большую нагрузку. И риск инфаркта был бы выше.

"Дмитрий лечился по методике вимарта, которая практически не дает ни одной дозы на сердце, легкие, пищевод", — отмечает врач по лучевой терапии Максим Палий.

Еще месяц тому назад всех пациентов лечили на старом приборе. Ему уже 11-й год и в больнице не скрывают – по количеству работы он рекордсмен не только в Украине, но и в Европе. Насколько долго проработал этот прибор – удивляются даже компании-разработчику.

Новый линейный ускоритель в больнице получили в конце 21 года. Но чтобы он начал работать, прошли немало препятствий

"Пока монтаж-демонтаж, пока бункер этот сделали... фактически два месяца и началась война. Найти специалистов было почти невозможно — кто-то работает онлайн, кто-то ушел на фронт. То, что этот линейный ускоритель сегодня уже лечит людей, в Институте рака называют не иначе, как победой. И хотя один такой прибор стоит около 60 миллионов гривен, врачи уверяют — свои деньги он полностью оправдывает", говорит и.о. директора Национального института рака Андрей Шипко.

И добавляет: "Мы можем каждый день принимать до 80 человек на новом сверхсовременном оборудовании. У нас были очереди 2-3 месяца, а сейчас 2-3 недели".

Очереди на процедуру все равно существуют из-за того, что в Киев едут пациенты с оккупированных территорий. Так что от старого оборудования пока не отказываются.

"На этом мы продолжаем лечить, но уже вынуждены подбирать пациентов, которым еще не запрещено использовать методику 3Д – это может быть паллиативная помощь", — уточняет врач по лучевой терапии Максим Палий.

Врачи говорят, что хотя бы еще один такой современный прибор мог бы решить проблему с очередями на лучевую терапию. В Минздраве пообещали найти средства.

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