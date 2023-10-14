"Шанс есть, но минимальный": Жданов объяснил, могут ли оккупанты захватить Авдеевку

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя ситуацию с боями за Авдеевку, считает, что россияне могут захватить город, однако такой шанс – минимальный.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

"До двух бригад они применили на саму Авдеевку. Первая атака была где-то до бригады. Три батальона, плюс усиление танками в первый день. У них пока не снижается наступательный потенциал. Он есть и они продолжают атаковать", — отметил эксперт.

Как рассказал Олег Жданов, оккупанты пытаются захватить железную дорогу, но ВСУ их отбивают и не дают закрепиться.

"И в районе террикона на коксохимическом предприятии Авдеевки. В первый день наступления россияне заявили, что они уже вроде бы там, куда мечтали зайти девять лет. Но потом их выбили оттуда. Они продолжают атаковать, но успеха на сегодняшний день не имеют", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о ситуации возле Авдеевки по состоянию на утро 14 октября.

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