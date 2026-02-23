Шанс на справедливость: как Украина спасает депортированных Россией детей и будет ли наказан Путин

Саша рассказывал о своей истории не только в Европарламенте, но и в Давосе, Вашингтоне, Нидерландах, Латвии. Фото: kmu.gov.ua

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения России в Украину, 11-летний Саша Радчук жил с мамой в Мариуполе. После оккупации города россияне разлучили его с семьей, провели через фильтрацию и вывезли в Донецк. Далее — планировали отдать на усыновление в российскую семью.

Доказательства от правозащитников и активистов, собранные EU NEIGHBOURS east для ТСН, подтверждают, что действия России в отношении гражданских четко спланированы и дело возвращения и спасения детей — не закончено.

«Россияне говорили, что я маме не нужен, что меня отдадут в приемную семью в России. Представьте — они даже не дали мне попрощаться с мамой», — вспоминает он в показаниях о событиях в фильтрационном лагере.

Изъятие детей во время так называемой фильтрации — одна из схем России. Это доказывают свидетельства Саши и других детей, чьи показания собирает украинская гуманитарная программа Bring Kids Back UA .

Саша пережил тяжелое осколочное ранение в оккупации, плен россиян, но благодаря смелости и сообразительности спасся.

«Я выпросил телефон у одного парня и быстренько, в туалете, позвонил бабушке — буквально на одну минуту — и рассказал ей, где я нахожусь», — рассказал он.

Невероятно, но его бабушка Людмила преодолела тысячи километров через Украину, Польшу, Беларусь, а затем Россию, чтобы найти его в Донецке и вернуть домой.

В прошлом году Саша побывал на заседании Европейского парламента. Рядом с ним сидела его бабушка. Его лично, его семью и борьбу всех украинцев за свободу отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении к парламенту.

Саше сейчас 15 лет. Он в безопасности с бабушкой Людмилой. Фото: Х / Ursula von der Leyen

Похищение гражданских — четко спланированное

Евгений Захаров — директор ХПГ, который также является председателем правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, рассказал, что ситуации, подобные исчезновению мамы Саши, Снежаны Козловой, вызывают особое беспокойство.

«В течение трех лет власти России не предоставляют ни одного официального подтверждения ее задержания в любом статусе, несмотря на многочисленные свидетельства возможной причастности представителей государственных структур. Также никто из уже обменянных пленных, к сожалению, не видел Снежану в местах несвободы. В подобных обстоятельствах риски для жизни и здоровья задержанных существенно возрастают», — отмечает Евгений Захаров.

Похищения и насильственные исчезновения украинских гражданских стали распространенным явлением. «Чаще всего людей задерживают на фильтрационных пунктах или захватывают на оккупированных территориях по подозрению в нелояльности к оккупационным властям. Иногда захваты людей происходят по поступлениям доносов или сообщениям местных жителей. Затем судьба похищенного человека может сложиться по-разному. Он или она могут быть официально задержаны с предъявлением обвинения или удерживаться неофициально без связи с внешним миром (так называемый этап содержания incommunicado)», — пояснил директор ХПГ.

Для привлечения внимания к проблеме правозащитники, среди прочего, создали инициативу «Трибунал для Путина» (T4P), а также проект «APUS» .

«Ресурс ведет ХПГ. Сайт имеет семь языковых версий — украинскую, английскую, французскую, немецкую, итальянскую, испанскую и русскую. Инициатива была основана 24 марта 2022 года. Финансируется этот проект Европейской комиссией, а ХПГ — главный аппликант (уже второй раз, первый проект был в 2022-2024 гг.)», — добавил Евгений Захаров.

Исследование и документирование военных преступлений — это те направления, где организацию поддерживают партнеры — ЕС и отдельно Швеция, Нидерланды, Дания. «А во время последних обстрелов, когда не было света и возможности нормально работать, мы обращались к нашим партнерам и коллеги получили зарядные станции», — подтвердила одна из журналисток правозащитной организации Ирина Скачко.

По ее словам, журналисты также активно освещают работу юристов, которые делают представление в Международный уголовный суд, сопровождают процесс документирования.

«И одно из этих представлений было посвящено именно насильственной передаче детей из Украины в Россию, и юристы обосновали, что такие действия соответствуют признакам геноцида», — отметила Ирина Скачко.

Учили писать на русском языке

Во всех действиях России против украинских детей действительно прослеживается спланированная политика. Показательна история Ильи из Мариуполя, который не только пережил «перевоспитание», но и потерял маму. Когда в городе стало совсем опасно, а еды не хватало, они с мамой решили прийти в дом соседей. В этот момент произошел обстрел. Илья очень серьезно повредил ногу, она была раздроблена. А мама получила невероятно тяжелое ранение головы. На самом деле оно было несовместимо с жизнью. Но она собрала последние силы и на себе дотащила мальчика до квартиры. Они легли на диван и мама умерла прямо в объятиях сына.

«Соседка похоронила маму в нашем же дворе, возле нашего дома. Они не просто убили мою маму — они буквально не дали шанса ни ей, ни всем людям в Мариуполе как-то выжить. Они обращаются с мирными жителями как с каким-то главным врагом мира», — считает Илья.

Знакомые семьи забрали Илью, но при попытке выбраться на контролируемую Украиной территорию мальчика забрали. Илью вывезли в оккупированный Новоазовск, а оттуда — в Донецк. Там в больнице его пытались сделать инструментом пропаганды. «Учили писать на русском языке. А один раз ко мне подошел мой врач и сказал, что теперь я буду говорить не "Слава Украине", а "Слава Украине в составе России"», — вспоминает он.

Как и Сашу, Илью спасла его бабушка — после того, как дальний родственник увидел его на российском телевидении и узнал его лицо.

Собирать показания помогают различные организации, например, коалиция правозащитных организаций «Украина. Пять утра» (Ukraine 5 AM Coalition), куда также входит Центр прав человека ZMINA.

Руководитель аналитического направления центра ZMINA Анисия Синюк объяснила, что хотя в действиях России в отношении украинского народа прослеживается геноцидальное намерение и они имеют признаки преступления геноцида, юридическое подтверждение этого факта требует времени и активных усилий как украинской юстиции, так и международного сообщества. Но в случае с украинскими детьми доказательство преступления более реалистично.

«Здесь действительно есть возможность проследить четче систему, которую выстраивает против детей Российская Федерация, намереваясь уничтожить их как часть группы», — считает Анисия Синюк.

Она пояснила, что хотя слово «уничтожить» ассоциируется с убийствами, есть целый ряд действий, которые могут подпадать под такое определение. И, в частности, в отношении детей есть конкретный пункт — передача из одной национальной группы в другую.

«Все то, что Российская Федерация делает в совокупности, не только депортация, а все меры — от изменения учебных программ на полностью российские на оккупированных территориях, внедрение нарративов об оправдании российской агрессии, физические действия для изменения национальной идентичности этих детей, навязывание им российского паспорта, и, в том числе, передача в российские семьи — это абсолютно прямая передача этих детей из одной национальной группы в другую», — добавила Анисия Синюк.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о положении детей Украины, где был и призыв к странам-членам Совета Европы признать геноцидом депортацию украинских детей в 2024 году.

«Но это, конечно, политические заявления, и пока не юридическое решение», — подытожила Анисия Синюк.

Анисия Синюк очертила ключевые аспекты правовой защиты. Фото из личного архива

Выехать — возможно

Мы поговорили с главой правления «Української мережі за права дитини» Дарьей Касьяновой о том, как происходит процесс возвращения и реинтеграции детей.

Из-за сложной системы многократных перемещений, смены документов и опасной ситуации на линии фронта процесс возвращения детей действительно сложный. «Например, ребенок мог находиться в Мариуполе, оттуда его вывозили в оккупированный с 2014 года Донецк, далее — в Харцызск, потом в Шахтерск, а уже оттуда — в Ростов или Воронеж», — описывает она реальные вызовы.

Организации, занимающиеся возвращением детей, часто работают с самыми сложными случаями: это дети, которые потеряли родителей, были разлучены с ними или имеют родителей среди украинских военных. Такие обстоятельства автоматически создают дополнительные риски.

«И у нас есть случаи, когда мы над одним кейсом возвращения ребенка работаем до 9 месяцев. Последний из таких сложных случаев касался парня, которого надо было вывезти с временно оккупированной территории. Он был в приюте и под тотальным контролем. Возвращению предшествовал долгий период подготовки», — рассказала Дарья Касьянова.

Если в 2022-2023 годах по возможности родственники ездили забирать детей лично, сейчас это невозможно. «ФСБ проверяет и проводит допросы, это может длиться 8 часов и больше. Мамы, бабушки не соглашаются на это, а папы военные не могут делать это физически, потому что это опасно для жизни. Поэтому мы ищем другие варианты», — пояснила она.

В организацию обычно обращаются родители-законные представители, и как правило они знают, где находится ребенок, но бывают и случаи, когда проводится настоящее расследование.

Учитывая режим тайного усыновления в России, получить доступ к информации о таком ребенке практически невозможно. В то же время большинство организаций сосредотачиваются на случаях, где данные детей не были изменены, хотя и там возникают серьезные трудности.

«К нам также обращаются сами дети — подростки, молодые люди. Это уже, как правило, друзья тех детей, которых мы вывезли, которых мы сопровождаем после возвращения. И они говорят: "Вы помогли моему другу, моему брату, моей сестре — и я тоже хочу выехать". Или говорят: "Я здесь мамой, и она очень боится. Можете ли вы как-то с ней прокоммуницировать, объяснить?"», — привела примеры Дарья Касьянова.

По ее словам, существует своеобразный информационный вакуум и часто люди не знают о самой возможности.

«Или, наоборот, Россия распространяет информацию о том, что это очень опасно, что Украина арестовывает людей, что детей отправят в детские дома и так далее», — добавила она.

«Українська мережа за права дитини» старается информировать, давать примеры, куда можно обращаться.

Дарья Касьянова продвигает и внедряет законодательные изменения в сфере защиты прав детей. Фото из личного архива.

Возвращение домой — только начало пути

Украина сейчас выстраивает систему возвращения, реинтеграции и защиты пострадавших детей. В мае 2024 года правительство приняло Постановление №551.

«Мы также были привлечены как общественная организация. Там прописан весь алгоритм реинтеграции, социального сопровождения семей с детьми и молодыми людьми до 23 лет. Постановление финансируется международными организациями через ЮНИСЕФ, а мы являемся имплементирующим партнером государства», — пояснила Дарья Касьянова.

Помощь состоит из трех пакетов. Первый — кратковременный, до трех месяцев: после пересечения границы проводится оценка потребностей, и в зависимости от нее предоставляется гуманитарная, денежная, гигиеническая помощь, поддержка с арендой жилья, восстановлением документов и психосоциальное сопровождение. Второй (3-6 месяцев) предусматривает реабилитацию, возможное лечение, продолжение жилищной поддержки и образовательные услуги, а третий — долговременный (до 18 месяцев) — включает полное сопровождение с кейс-менеджером и социальным работником в соответствии с индивидуальным планом.

«На самом деле здесь все зависит от того, что пережил ребенок или семья. Часто на реабилитацию дети выезжают вместе с родителями. В некоторых случаях есть необходимость привлечь психиатра, а еще есть ситуации, когда ребенок лучше адаптируется, а родители не могут справиться», — поделилась Дарья Касьянова.

По данным, которые распространил Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть домой 2000 украинских детей, которые оказались на временно оккупированных территориях или в России. Однако тысячи украинских детей до сих пор остаются заложниками России и ежедневно становятся жертвами ее преступлений.

«Россия всеми возможными средствами препятствует возвращению. Не предоставляет информации о тех, кого депортировала, хотя есть прямые требования как от Украины, так и от международных партнеров, скажем, Резолюция ООН о возвращении украинских детей требует этого. И это тоже указывает на то, что это сознательная политика — не отдать детей, оставить их в этой сфере влияния и сделать их россиянами, как по паспорту, так и максимально влиять на них ментально», — метко высказалась руководитель аналитического направления центра ZMINA Анисия Синюк.