Шанс на завершение боевых действий или новые битвы за украинские города: чего ждать от возможных переговоров

Шанс на завершение боевых действий или новые битвы за украинские города. Линия фронта ощутимо изменилась по сравнению с началом 2024 года. И кое-где не в пользу Сил обороны. И несмотря на колоссальные потери солдат, кажется Кремль хоть и не достиг цели в Украине, но и не готов останавливаться.

Несмотря на это, аналитики говорят, переговоры о завершении войны в Украине уже не такие призрачные, как казались нам в 2024-м. С чем туда может пойти Украина – специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко выясняла.

Вот так выглядела линия фронта 1 января 2014 года. А так – теперь. Через год силы обороны ее продлили вплоть до российской Курщины. Враг же подошел слишком близко к Курахово, Покровскому, Мирнограду, Торецкому и Купянскому. А иногда эти населенные пункты и сами стали фронтовыми. Какой будет линия столкновения, будут ли еще большие битвы за украинские города или вообще замораживание боевых действий. С этими вопросами идем в год грядущий.

Война в Украине/Скриншот и видео

Успеновский мешок и падение линии фронта в окрестностях Курахово. Да и почти полная оккупация города на берегу водохранилища. Еще более близкий подход российских войск под Покровск, после оккупации Авдеевки и масштабное наступление, едва ли не наибольшее полугода в окрестностях Бахмута.

Эти бои, кое-где успешные для россиян завершили 2024 год. Несмотря на безумные потери оккупантов, а это более 400 тысяч солдат ранеными и убитыми за весь прошлый год, враг не оставит попыток совершить, как минимум один масштабный прорыв. И будет он в Донецкой области — прогнозируют военные аналитики.

"Противник будет пытаться взять Покровск. Он будет пытаться с юга и с северо-востока охватить Покровск. Любит противник брать в клещи и потом выдавливать справа слева, а потом по центру выдавливать наши войска из этих населенных пунктов", — говорит военный эксперт, военнослужащий ВСУ Евгений Сасько.

Война в Украине/Скриншот и видео

Покровск может открыть путь врагу на Днепропетровщину, говорят аналитики. Уже сейчас оккупанты в 10 километрах от админграницы. А решится ли они ее пересечь ни эксперты, ни военные прогнозировать не берутся. Единственное, что видят — истощение российских войск, несмотря на безумное превосходство над украинскими. И это показывает Курщина, говорят эксперты.

“Если бы ни было Курщины, эти 50 тысяч сейчас бы штурмовали на Покровско-Кураховском направлении. И я со 100% уверенностью гарантирую, что о вопросе Покровска, мы бы говорили в прошлом, эта территория была бы давно оккупирована”, — говорит директор украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Украинская армия пересекла российскую границу, так и не дождалась быстрого ответа от России. А теперь еще воюет с контингентом третьего государства. Вероятно с северными корейцами. По крайней мере, это доказывают наши Силы обороны, публикуя фото и видео уничтоженных или раненых иностранцев. Это означает только одно, подчеркивают военные аналитики, российская армия истощена не меньше украинской этой войной. Но наши силы обороны продолжат удерживать там фронт и в новом году.

“Война – это шахматная партия. Когда кто-то говорит, зачем мы лезем на Курщину, если у нас есть это: когда вы играете в шахматы, противник пытается навязать свою игру. Если он сейчас такой ресурс отправляет на территорию Курской области, то все-таки свои правила им навязали”, — говорит командир РЕАБАТР 80 ОДШБР Ярослав Вакалюк.

Операция на Курщине — часть плана Победы, заявлял еще в августе прошлого года президент Владимир Зеленский. Она не приближает нас к границам 1991, но может приблизить к переговорам с позиции силы, говорит эксперт Дмитрий Жмайло. А еще дальнобойные удары по складам с боеприпасами и топливными материалами. И лучшая выносливость экономики и инфраструктуры перед ракетными ударами России, чем в первые годы полномасштабной.

Война в Украине/Скриншот и видео

"Что консультации будут. Я даже думаю, что будут переговоры. И в этих переговорах будет даже брать Российская Федерация. Я более оптимистичен по прекращению огня, потому что просто-напросто россияне, им так же выгодно это прекращение”, — говорит директор украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

До сих пор боевые действия угрожают не только Покровске, но и Константиновке, Запорожью и окрестностям Харькова и Херсона. Поможет их удержать насыщение оружием и Силами обороны, говорят аналитики. И добавляют, будет ли шанс на мир или хотя бы завершение боевых действий, будет зависеть от международных партнеров и дипломатов.

Война в Украине/Скриншот и видео

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