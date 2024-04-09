Шансов на помощь США все меньше: Трамп играет на стороне Путина или просто не любит Украину

Во вторник, 9 апреля, Конгресс США возвращается к работе после двухнедельных пасхальных каникул. А это значит, что Украина может снова надеяться на принятие пакета военной помощи на $60 млрд.

Хотя шансов на это все меньше из-за личной позиции Дональда Трампа, который руками республиканцев в Палате представителей все блокирует. И, судя по информации, которая появляется в западных СМИ, он уверен, что в случае своего второго "пришествия" в Белый дом, сможет убедить Киев отказаться от оккупированных Россией украинских территорий, по крайней мере, Крыма и Донбасса.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на людей, которые лично обсуждали такой вариант с Трампом и его советниками. Но эту статью вряд ли можно назвать сенсацией. Ведь в течение последнего года бывший американский президент постоянно подчеркивал, что может покончить с войной за 24 часа, а необходимость деоккупации Крыма ставил под сомнение. Прошлой осенью Владимир Зеленский даже приглашал Трампа приехать в Украину, а затем на фронт. Но тот отказался, заявив, что "пока это неуместно".

Советник избирательного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал статью WP фейком. По его словам, бывший американский президент не примет никакого мирного плана, пока не вступит в должность и не сможет должным образом взвесить все варианты. Хотя в марте в одном из интервью Трамп заявлял, что сказал бы Зеленскому и Путину "определенные вещи, которые не сказал бы остальному миру". Но, почему он сейчас блокирует одобрение в Конгрессе дальнейшей военной помощи Украине, он не говорит, как, собственно, и остальные республиканцы, которые уже почему-то не вспоминают о защите мексиканской границы, хотя еще пару месяцев назад для них это было условием номер один для разблокирования помощи Киеву.

Поэтому в этом тексте ТСН.ua еще раз проанализирует шансы на прохождение через Конгресс пакета помощи Киеву на $60 млрд, действительно ли есть риск, что ее может не быть вплоть до президентских выборов в США в ноябре этого года, и какого развития событий на поле боя на этом фоне ожидают на Западе.

"Друзья" помогают России: почему Украина может проиграть

В статьях и оценках западных СМИ и экспертов заметно увеличилось пессимизм относительно дальнейшего развития этой войны. Все чаще можно увидеть неофициальные комментарии украинских чиновников, например в этой статье WP, что вряд ли мы сможем дойти до международно-признанных границ 1991 года, даже если бы западная военная помощь вернулась к уровню первой половины 2023 года. Максимум, на что мы можем рассчитывать, имея не просто ограниченные ресурсы, а их дефицит – это попытаться удержать сегодняшнюю линию фронта.

Британское издание The Economist, статью которого в понедельник, 8 апреля, цитировали абсолютно все украинские медиа, отмечает, что Россия хочет превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения. Еще неделю назад мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура. На восстановление ДнепроГЭС, по которому Россия ударила ракетами 22 марта, может уйти несколько лет. Именно поэтому Украине от западных партнеров в сжатые сроки необходимо получить дополнительные системы Patriot, которые эффективно сбивают баллистику.

"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас в Украине средств ПВО не хватает. Мир наконец-то должен услышать боль, которую Россия причиняет Харькову, Купянске, городам Днепропетровщины, Запорожья, Сумщины. Сейчас Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО", — отметил Владимир Зеленский.

Также западные СМИ считают, что Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления россиян. Президент Зеленский сообщал, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч военных. Еще раньше командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявлял, что Россия создает 100-тысячную группировку для наступления на одном из направлений уже этим летом. The Economist, ссылаясь на украинский источник, знакомый с данными разведки, пишет о шести дивизиях (это около 120 тыс. военных), которые Россия готовит в Восточной Сибири. Параллельно, как пишет Bloomberg, удары России по Украине северокорейскими баллистическими ракетами (малой дальности 380-800 км, похожие на российские "Искандер" — ред.) дает Пхеньяну редкий шанс проверить свое оружие прямо на поле боя и улучшить его эффективность при производстве.

"В обмен на оружие, вероятно, на несколько миллиардов долларов Россия предоставляет Северной Корее продовольствие, сырье и части для производства оружия. Это помогло Ким Чен Ину повысить продовольственную безопасность и продолжить развитие своих систем вооружения", — отмечает Bloomberg.

Накануне визита канцлера Германии Олафа Щельца в Пекин, и Си Цзиньпин в Париж для переговоров с Эммануэлем Макроном, США предупредили союзников, что Пекин предоставляет Москве данные геопространственной разведки — спутниковые изображения для военных целей — а также микроэлектронику, станки для танков и па. Такие встречи европейских лидеров с Си Цзиньпином могут действительно беспокоить Вашингтон. Но авторитет США стремительно снижается на фоне политического хаоса в Конгрессе и неспособности Администрации Байдена продолжить военную поддержку Украины.

Вся надежда на Джонсона: действительно ли он может пойти против Трампа

CNN цитирует слова президента Зеленского, что без помощи США, которую должен одобрить Конгресс, Украина рискует проиграть войну. В интервью ARD глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Киев ожидает нового наступления россиян уже в конце мая: "Мы ожидаем усиление российских наступательных действий в конце весны — в начале лета, особенно в районе Донбасса. Немного будут поддвигаться в Временный Яр. города Покровска, в стратегическом направлении на Покровск".

В общей статье для издания The Telegraph министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Франции Стефан Сежурное предупредили Запад: "Если Украина проиграет – мы все проигрываем". Политики отмечают, что сами их страны не смогут решить все проблемы, однако сделают все, чтобы сплотить союзников. Эти слова прозвучали накануне визита Дэвида Кэмерона в Вашингтон и его личную встречу со спикером Палаты представителей, от которого сейчас и зависит, будет ли принята военная помощь Украине на $60 млрд.

Ранее ТСН.ua уже сообщал, что Майк Джонсон опирается как на давление демократов, так и многих республиканцев, настаивающих на голосовании уже принятого Сенатом пакета помощи на $95 млрд, объединяющего Украину, Израиль и Тайвань. Разве что кроме правого крыла республиканцев MAGA (сокращенно от слогана Трампа Make America Great Again — "Сделаем Америку опять большой" – ред.), которая продвигает откровенно российские нарративы. Их Джонсон явно просто боится, потому что эта безумная группа уже имеет представление о его увольнении.

"Мы видим, что Россия пытается замаскировать сообщения, антиукраинские и пророссийские, некоторые из которых мы слышим даже в Палате представителей. Имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые все еще неверно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной пов Путин очень четко дал понять, как публично, так и своему собственному населению, что он считает, что это конфликт гораздо более широких претензий России на Восточную Европу, включая претензии на всю территорию Украины как России ", — заявил глава комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер.

Однако для увольнения Майка Джонсона нужны голоса демократов. Поэтому, возможно, Администрация Байдена намеренно держит спикера нижней палаты Конгресса на крючке, чтобы он все же вынес вопрос дальнейшей поддержки Украины на голосование в зал, в форме своего нового законопроекта, который, вероятно, будет предусматривать военную помощь в кредит, или -то уже принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. По словам президента Зеленского, при отсутствии других вариантов, Киев согласился бы и на дальнейшую поддержку в кредит.

"Один сенатор (предположительно сенатор-республиканец, близкий к Трампу, Линдси Грэм – ред.) недавно был (в Киеве – ред.) и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" : "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь". Я говорю: "А зачем эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы согласимся на любой вариант", — отметил Владимир Зеленский.

На чьей стороне Трамп: уничтожить Байдена или игра на Путина

Даже сами американские обозреватели в своих колонках во влиятельных изданиях иронически спрашивают: "А когда это у нас Майк Джонсон стал "президентом" США?" Действительно, на первый взгляд может показаться, что о спикере Палаты представителей, от которого зависит судьба дальнейшей военной помощи Украине, в США сейчас говорят больше, чем о Джо Байдене. В то время как президент США вместе с демократами уже полгода сидит сложа руки, наблюдая заблокированную в Конгрессе помощь Украине.

Трамп играет на недовольстве Республиканской партии политикой Байдена по отношению к Украине, убеждая, что хочет договориться о прекращении войны. Однако почему Трамп и его внешнеполитические советники решили, что на это согласится Путин? В условиях отсутствия западной военной помощи, вера Кремля в завоевание еще больше украинских территорий и победа в этой войне увеличивается с каждым днем. Путин сумел навязать Западу, прежде всего Администрации Байдена, долгую войну на истощение, в которой без существенного вооруженного и технологического преимущества на поле боя Украине будет очень трудно победить.

Однако, судя по политике США, расчет Вашингтона с самого начала был на то, чтобы не нанести России сокрушительное поражение. Сейчас в ЕС, где наблюдается вакуум безопасности из-за политического хаоса в Соединенных Штатах, все чаще и громче раздаются заявления, что проигрыш Украины в этой войне будет поражением всего Запада. Однако у Европы нет таких военных производственных мощностей, как в США, чтобы немедленно заменить для Украины всю американскую вооруженную помощь. Особенно это касается артиллерийских боеприпасов и систем ПВО, которые нам крайне необходимы.

Американские СМИ пишут, что до конца апреля Майк Джонсон может не вынести вопроса военной помощи Украине на рассмотрение нижней палаты Конгресса. И тут возникает вопрос: это его личное убеждение и страх остаться без должности; или указание Трампа, которое выполняет спикер Палаты представителей? Недавно у Politico вышла интересная статья "Может ли Зеленский победить Трампа?". Все на Западе соглашаются, что Трамп непредсказуем, поэтому точно спрогнозировать, как он будет действовать, в случае его "второго" пришествия в Белый дом крайне тяжело.

Однако также эта статья Politico напоминает, что личные образы Трампа способны очень сильно омрачать геополитику, особенно на фоне того, что в его окружении есть MAGA – группа сторонников Путина. А обижаться на Украину он может, например, за импичмент 2019 года. Именно поэтому никто точно не знает, как именно будет действовать спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Точнее, сможет ли он пойти вопреки воле Трампа, если он действительно стоит на позиции категорической блокировки помощи Украине? Однако как у демократов, так и у республиканцев есть вариант, как обойти Джонсона. В Конгрессе уже зарегистрированы две петиции, чтобы вынести вопрос о дальнейшей помощи Украине на голосование в обход спикера. Но сбор подписей, а нужно 218 голосов, продвигается очень медленно. И здесь опять же возникает вопрос, действительно ли в этом так заинтересованы демократы и Администрация Байдена?