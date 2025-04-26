Шансы на появление миротворцев в Украине минимальны: постпред ООН Мельник назвал причину

Миротворцы в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Шансы на размещение в Украине европейского военного контингента в рамках текущего миротворческого процесса минимальны.

Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на YouTube канале Мосейчук Podcast.

По его словам, этому будет противиться Россия, для которой такая миротворческая миссия будет означать невозможность проводить ту политику обвинений в нарушении перемирия, которую Москва вела после объявления прекращения огня в феврале 2015 года.

Реклама

Кроме того, считает Андрей Мельник, важно, чтобы к отправке миротворческого контингента в Украину были готовы не только политические элиты европейских стран, но и была готовность обществ.

«Такой готовности в Германии я на сегодняшний день не чувствую. Для немцев это очень сенситивный вопрос — направлять своих солдат в любом формате: будет ли это размещение вдоль линии разграничения, или это будет просто размещение на территории Украины где-то подальше от мест боевых действий. Важно, какой мандат этот контингент будет иметь. Этот мандат должен быть одобрен Советом безопасности ООН», — подчеркнул он.

По словам украинского дипломата, только у миротворцев с таким мандатом есть шансы обеспечить перемирие.

«Я верю, что нашим европейским друзьям хватит мужества сказать: да, этот европейский контингент — это наши интересы… если сейчас мы этот шаг не сделаем, то война возобновится в еще большем масштабе», — подытожил он.

Напомним, по информации издания The Times, Великобритания больше не хочет отправлять войска в Украину.