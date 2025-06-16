Шансы на жизнь были нулевые: невероятная история спасения военного, который получил тяжелые ранения

В Днепре спасают тяжелораненного воина / © ТСН

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До полномасштабного вторжения 46-летний Виктор грузил соки на Николаевщине, попал в оккупацию. А когда врага Вооруженные силы отбросили, пошел в армию. После тяжелого ранения в Донецкой области Виктора спасают в Днепре. У него ожоги восьмидесяти процентов тела, почти потеряно зрение — но сам боец и врачи не сдаются.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Со страшными ожогами и поражением глаз Виктора доставили в Днепр первого июня. Медики признают: шансы, что военный выживет, приближались к нулю.

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«Как правило, при таких больших ожогах люди долго не живут. У них очень большой травматический шок. И если не помогать, конец только один. Верим, что обязательно это чудо будет в этих стенах. Стараемся это сделать», — говорит медик.



Защитники вывозили танк для ремонта возле Лимана в Донецкой области, когда вдруг ударил вражеский дрон. Виктор благодарен побратимам, что вытащили его и признается: больше всего именно за них переживал.

«В таком месте прилетело, где мы совсем не ждали, если честно. Слава Богу, ребята не пострадали. Они меня и вытащили. У меня первый был вопрос: как там командир танка? Александр наш! Он у нас самый лучший!», — говорит раненый.

В Днепре спасают тяжелораненного военного / © ТСН

Всю жизнь мужчина работал на Николаевщине, управлял погрузчиком на заводе соков. Перед полномасштабным вторжением попал на операцию. Говорит: как только пришел в себя, почувствовал, скоро в корне изменится жизнь.

«Когда я от наркоза отходил, мне снилось, что я ездил на танке. И вот видите, так и произошло», — говорит он.

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Мимо его родного села враг шел в сторону Николаева. Как только защитники отбросили оккупантов, Виктор пошел в армию. С тех пор был главным механиком подразделения на самых горячих направлениях.

Он верит, что выживет и сможет вернуть зрение, чтобы еще увидеть победу. Медики обещают сделать все возможное.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 13:00 новости 16 июня. ВЗРЫВЫ в РОССИИ! Невероятное спасение бойца! Детали об обменах