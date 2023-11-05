"Шансы умереть гораздо больше": военный сравнил специальности на фронте

У штурмовиков, по сравнению с другими военными специальностями, например, операторами БПЛА и артиллеристами, шансы умереть на фронте гораздо больше.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Малый".

“Мне кажется, если ты идешь в штурмовики, тебе нужно понимать, что по сравнению с другими: операторами БПЛА, артиллеристами, шансы у тебя умереть гораздо больше. Если ты отдаешь себе отчет в этом, тебя тянет на приключения, авантюру, то добро пожаловать к штурмовикам. Ты уже истинный штурмовик. Если есть мотивация, командиры подразделений помогут получить необходимые навыки", — говорит командир украинских штурмовиков.

"Малый" рассказал, что до того как попасть в их подрозделение будущие штурмовики проходят отбор в так называемом рекрутинговом центре и двухмесячный курс "молодого бойца". Только после обучения и тренировок военные идут в штурм.

“И до тех пор пока командиры управления роты не заметят, что у него есть какой-то прогресс и он уже готов совершать какие-то штурмовые действия, примкнуть к основной группе штурмовиков, он продолжает тренироваться. В нашем подразделении и бригаде нет такого, что тебя вырывают и бросают на штурм. Сначала ты учишься. Когда мы видим, что ты добился определенного результата, того хотя бы минимума, который должен быть у штурмовика, тогда мы уже начинаем отправлять на работу, задачи", — говорит военный.

По его словам, для новичка сначала выбирают легкие задачи. На сложные ходят более опытные группы. Если задача легкая, основную группу штурмовиков "разбавляют" новенькими.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБ "Малый": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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