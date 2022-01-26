Шантаж и провокации: может ли Путин устроить на Донбассе очередной котел, чтобы заставить Украину подписать новый "Минск"

Шантаж и провокации: может ли Путин устроить на Донбассе очередной котел, чтобы заставить Украину подписать новый "Минск"

Только за январь российские миллиардеры "похудели" на $23 млрд, еще $50 млрд может потерять российская экономика, если Путин все же решит открыть третий фронт.

На фоне невиданной в Украине с 2014 года паники из-за возможного широкомасштабного вторжения России, в Париже проходит встреча политических советников лидеров нормандского формата.

Что это за формат? Создан в июне 2014 года в Нормандии. Призван на мирное урегулирование войны на Донбассе. Действует на уровне лидеров Германии, Франции, Украины и России. В основу легли Минский протокол от 5 сентября 2014 года (более известный как "Минск-1", подписанный после Иловайска), и Комплекс мер по выполнению Минского протокола от 12 февраля 2015 года ("Минск-2", подписанный во время боев за Дебальцево).

Когда в последний раз собирались? Для Владимира Зеленского первая и пока последняя встреча с Владимиром Путиным в этом формате была в декабре 2019 года в Париже. Формат в полном тупике. Да, советники лидеров собираются: до очной встречи в Париже 26 января у них были виртуальные переговоры в сентябре прошлого года. Но результатов ноль.

О чем договариваются? Понятно, что выполнение пунктов "Минская-2" именно в той последовательности, как они там выписаны, Украине не выгодно. Россия это прекрасно понимает. Есть три основных требования Москвы, вокруг которых все крутится:

Имплементация "формулы Штайнмайера" в закон о так называемом особом статусе Донбасса, срок действия которого ВР пролонгирует каждый год. Формула определяет очередность местных выборов на Донбассе и механизм вступления в силу закона об особом статусе. Прямой диалог Киева с боевиками. Это давняя "хотелка" Кремля, чтобы убедить мир, что на Донбассе гражданская война, а Россия не сторона вооруженного конфликта, а миротворец и посредник. Сначала выборы – потом граница. Да, пункт 9 "Минска-2" говорит, что возобновление контроля над границей должно начаться в первый день после местных выборов. Конечно, Украина на это никогда не согласится, ведь по замыслу Москвы местные выборы на Донбассе будут проходить под дулами российских автоматов.

Путин прекрасно понимает, что на имплементацию "Минска-2" именно в такой трактовке Зеленский никогда не пойдет.

Исследование Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива (за май 2021 года) показало, что только 17% избирателей "Слуги народа" поддерживают проведение выборов на неподконтрольных территориях без специфических условий. Подавляющая часть считает, что выборы могут проходить либо после полного вывода российских войск и разоружения боевиков (25%), либо вообще через несколько лет после возвращения этих территорий под контроль Украины (28%).

Но уже не первый месяц распространяется конспирологическая теория о том, что вторая за год военная эскалация возле украинских границ – это некий договорняк США и РФ заставить Украину выполнить "Минск-2" именно в такой последовательности, как он прописан.

Если нет, Россия может задействовать силовой сценарий: снова спровоцировать эскалацию на Донбассе, устроив что-то вроде Иловайска или Дебальцево, чтобы заставить Украину подписать еще более невыгодный "Минск-3". ТСН.ua проанализировал возможность такого сценария.

Российские фейки

В преддверии встречи политических советников нормандского формата 26 января в Париже сеть подорвала новость, что там хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с главарями оккупационных администраций об особом статусе Донбасса. Ее распространило немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Глава ОПУ Андрей Ермак сразу же жестко опроверг такие манипуляции: "Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет".

Понятно, что Россия давно и последовательно работает на дестабилизацию Украины изнутри. Но дыма без огня не бывает. Еще весной 2020 года Андрей Ермак и заместитель Администрации президента РФ Дмитрий Козак подписали протокол о создании "Консультативного совета", на площадке которого должен был фактически проходить диалог Киева с боевиками.

От этой идеи решили отказаться, так как она вызвала большой резонанс в обществе. Дальше была печальноизвестная "формула Штайнмайера", которую включили в декларацию парижского саммита лидеров норманди (где Зеленский впервые и пока в последний раз встретился с Путиным), а Верховная Рада готовилась к ее включению в закон об особом статусе Донбасса.

Но и это отложили до лучших времен, если бы не встреча советников норманди в Париже, 26 января, накануне которой Кабмин отозвал из ВР законопроект о государственной политике переходного периода. Что это за документ? Его нарабатывала еще команда Алексея Резникова, когда он был вице-премьером по реинтеграции временно оккупированных территорий. Он предусматривает механизм возвращения "государства Украины" на ныне оккупированный Россией Донбасс.

На появление этого законопроекта Россия не раз брызгала ядом, требуя его непринятия. И Андрей Ермак, и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убеждали, что ничего общего со встречей советников отзыв документа из Рады не имеет, мол, это чисто для доработки проекта, потому что у Венецианской комиссии есть к нему замечания. Но парламентскими кулуарами активно распространяется обратная информация.

Цель Вашингтона

Соцсети кишат конспирологической теорией о том, что второе за год беспрецедентное скопление российских войск возле украинских границ и невероятная истерия западной прессы по этому поводу – ничто иное, как попытка заставить Украину выполнить Минские договоренности. А на условиях России, или так, как видит Украина, – это уже как получится.

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Давайте не забывать, что у некоторых представителей Демократической партии свое видение компромиссов, на которые может пойти Украина по Минску, что очень ярко проявилось во времена президентства Барака Обамы. Уже все забыли, как, например, в январе 2016 года в Давосе пятый президент Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден обсуждали дорожную карту конституционных изменений в Украине.

Тех изменений, которые конституционно закрепляли бы особый статус Донбасса. Или вспомнить хотя бы позицию ныне замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая не была против, чтобы безопасность во время местных выборов на Донбассе "гарантировала" народная милиция, набранная из представителей боевиков.

Политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина не считает, что сегодняшняя игра между Россией и Западом о том, чтобы заставить Украину выполнить Минск, хоть это и входит в интересы Москвы.

"Я бы не поддерживала определенные конспирологические теории, что это напряжение в целом создается, чтобы заставить Украину просто согласиться с российскими "хотелками" по Минску. Нет. Но в чем опасность? Чтобы отразить вторжение, какую-то масштабную гибридную атаку с военными действиями, которые необязательно предусматривают полноценное вторжение, а, например, новую эскалацию на Донбассе или в Азовском море, в переговорах могут вынырнуть компромиссы по Донбассу, как часть общей договоренности по деэскалации. Как раз тут мы не можем быть уверены на 100%, что соблазн таких договоренностей не будет принят Белым домом", — объясняет ТСН.ua Мария Золкина.

И Украина, по словам аналитика, не сможет ничего противопоставить, потому что на нас давят, мы сейчас зависимы от вооруженной и финансовой помощи западного мира, от тех санкций, которыми они пугают Россию, потому что это один из элементов сдерживания.

"Минск-3"

"Россия живет в окружении врагов". Это основа политики Путина, помогающая ему отвлечь внимание россиян от внутренних проблем и удержаться у власти. "Крым-2" устроить не удастся. Фактический захват Беларуси и Казахстана вау-эффекта среди россиян не вызвал. Именно поэтому Кремль придумал возвращение во времена Карибского кризиса, когда мир стоял на грани ядерного уничтожения.

Главный враг России в Европе, конечно после вражеского блока НАТО, – это Украина. Именно этим Кремль информационно накачивает россиян. А в среду, 26 января, прямо во время переговоров политических советников нормандского формата в Париже, Москва еще больше повысила ставки.

Во-первых, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Киев хочет развязать конфликт на Донбассе силовым путем.

Во-вторых, фракция "Единая Россия" в Госдуме обратилась к Путину с просьбой предоставить самопровозглашенным "ЛНР"/"ДНР" оружие.

Возможно, Россия с самого начала рассчитывала устроить военную провокацию на Донбассе, а не прибегать к широкомасштабному вторжению, чтобы заставить Украину все же выполнить "Минск-2"? Или же вообще устроить что-то вроде Иловайска или Дебальцево, чтобы все обнулить и придумать еще более кабальный для Киева "Минск-3"?

Сугубо с военной точки зрения, по словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, сейчас ситуации, похожей на Иловайск или Дебальцево, просто физически не может быть. С 2015 года после Дебальцево стороны стоят на стабильных определенных боями позициях.

"Я не могу себе представить сценарий, который Россия сейчас могла бы разыграть, чтобы Украина попала в ситуацию, схожую с Иловайском или Дебальцево. Проблема Иловайска и Дебальцево была в том, что их рассматривали в отрыве от общей ситуации и думали, что Россия не вмешается. А Россия вмешалась – это было абсолютно прогнозируемо. Сейчас оборона строится как раз с той точки зрения, что будет широкомасштабное наступление. Украинские ВС рассматривают российскую угрозу комплексно, и угроза на Донбассе – это один из элементов", — комментирует ТСН.ua Михаил Самусь.

По словам эксперта, дестабилизация или провоцирование напряженности на Донбассе сейчас играет против России: если они хотят заставить Украину пойти на переговоры с представителями оккупационных администраций на Донбассе, им, наоборот, нужно демонстрировать, что они белые и пушистые.

Не стоит надеяться на то, что Париж и Берлин в нормандском формате будут особенно горячо защищать украинские интересы. Германия занимается умиротворением агрессора. Франция с головой нырнула в президентскую гонку. Конкуренты Эммануэля Макрона наперегонки обещают избирателям отмену санкций против России, дружбу с Путиным и даже предлагают вывести Францию из НАТО.

Соединенные Штаты играют в своей игру. Прямо во время переговоров в Париже замгоссекретаря США Венди Шерман заявила: Вашингтон видит все признаки, что Путин может применить военную силу либо сейчас, либо в середине февраля. Но надо понимать, что американцы преследуют свои интересы.

Да, возможно, с одной стороны, нагнетание информационной истерии о возможном широкомасштабном нападении России на Украину в некотором смысле и работает. Только за январь из-за падения фондового рынка российские миллиардеры потеряли $23 млрд. Еще $50 млрд может потерять российская экономика, если Путин все же решит открыть третий фронт.

Но с другой стороны, сильно страдает и украинская экономика. Стоит только взглянуть на курс в обменниках, цены на бензин и продукты в супермаркетах. А к какой панике в украинском обществе привело решение Госдепа США эвакуировать семьи американских дипломатов?

В комментарии ТСН.ua глава комитета ВР по внешней политике Александр Мережко сказал, что не очень верит в новое вторжение России, потому что Путину выгоднее испугать всех так, чтобы вызвать внутри Украины панику, что негативно повлияет на экономику и инвестиции.

По его словам, Путин хочет разрушить Украину изнутри, привести к власти пророссийское правительство, а внешняя угроза – это скорее способ.

"Я не исключаю, что одной из целей России в этой эскалации может быть в том числе попытка заставить имплементировать Минские договоренности в понимании России. Запад, со своей стороны, подчеркивает, что альтернативы Минску нет. Здесь, скорее, проблема в разных интерпретациях Минских договоренностей. В то, что будет какой-то новый "Минск", "Минск-3", я не верю", — подытожил Александр Мережко.