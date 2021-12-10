"Шантаж на местном уровне": Зеленский рассказал, будут ли в Украине отключать свет

"Шантаж на местном уровне": Зеленский рассказал, будут ли в Украине отключать свет

Также Зеленский ответил на вопрос, собирается ли он "договариваться" с Ринатом Ахметовым.

Президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине стабильная энергетическая ситуация, однако не исключил, что иногда, на местном уровне, отключения электричества все же могут быть.

Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1".

"Шантаж на местном уровне будет происходить, иногда. Это шаги для того, чтобы сделать небольшую информационную волну, чтобы это показать в тех или иных СМИ. Глобально, у нас стабильная энергетическая ситуация, как я и обещал. Потому что мы об этом договаривались, в том числе и на местном уровне, и со всей генерацией", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в Украине есть все, чтобы стабильно пережить отопительный сезон. Тарифы, по его словам, тоже будут "нормальными".

"Отключений никаких массовых не будет. Ну какие-то могут быть", — сказал глава государства.

Также Владимир Зеленский ответил на вопрос Наталии Мосейчук, собирается ли он договариваться с "одним олигархом", намекая на Рината Ахметова.

"Надо менять ход истории. Им нужно договариваться с государством, а не государству с олигархами. А договариваться с государством очень просто. Государство свои договоренности излагает в законах и там все понятно, как нужно человеку или бизнесу действовать и работать", — резюмировал Зеленский.

Эксклюзив ТСН: интервью Владимира Зеленского с Наталией Мосейчук

Ранее Владимир Зеленский заявил, что благодаря США может появиться новая площадка для переговоров с Россией.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.