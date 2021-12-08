Шарфшеринг в Киеве: на одной из улиц Подола на заборе появились шарфы (фото)

Шарфшеринг в Киеве: на одной из улиц Подола на заборе появились шарфы (фото)

Начали такое движение в 2008 году в США.

В Киеве на одной из улиц Подола на заборе появились шарфы.

Теплые аксессуары развесили с небольшими сообщениями: это не потерянные вещи, а помощь тем, кому холодно.

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Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 8 декабря.

Автором акции выступила Подольская районная организация Красного Креста. И она, кстати, не первая из подобных. Ранее жители столицы заметили на деревьях куртки, которые заботливый киевлянин Андрей Кривущенко также повесил для людей, которым станет холодно. Свою инициативу он назвал "Согрей человека". Начал ее три года назад и вдохновил своим поступком людей в других городах. К примеру, Виннице и Днепре. Поступают так и в Мариуполе.

Хотя, если вспомнить историю этого движения, его начали в 2008 году в США. Зимой, местная жительница Элизабет Симонс увидела в парке выставку, где художники одели в специальные вязаные чехлы деревья. Женщина подумала, что теплые вещи на самом деле не помешали бы людям. Поэтому на следующий день вместе с подругами принесли в парк шарфы с записками о том, чтобы их брали замерзающие.

"Продолжая эту классную акцию, я тоже оставляю здесь свой шарф. Надеюсь кому-нибудь пригодится", — говорит корреспондент "Сніданку" Александр Чередниченко.

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