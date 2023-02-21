Шеф-повар покинул Нидерланды и на передвижной кухне направился в Украину кормить переселенцев

Так мужчина решил провести свой отпуск, а жена поддержала, хотя ехать в страну, где идет война, боялась.

Во Львов приехал шеф-повар из Нидерландов со своей передвижной кухней. Добиравшийся фургон загрузил оборудованием для приготовления пищи, также прихватил необходимые продукты, говорится в ТСН.

Шеф-повар Ярон из Нидерландов на своей передвижной кухне плиты подключены к газовым баллонам и готовят панкейки. "С беконом и сыром гауда из Голландии, с шоколадом. Это очень хороший шоколад с апельсином. Так что можно взять сладкий или соленый”, — показывает шеф.

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Ярон готовит в центре для переселенцев, поэтому к нему всегда очереди. Почему панкейки? Ибо их любят все, говорит Ярон. В Нидерландах у него собственный ресторанный бизнес, организующий выездные празднования. В начале года у него отпуск, поэтому решил приехать в Украину и помочь. "Я был в шелтере, там было много матерей, которые остались с детьми, а их родители погибли, это разбило мне сердце", — говорит мужчина.

Ярон приехал вместе с женой, которая помогает мужу на кухне, а еще устраивает для детей занятия по йоге. Признается, ехать в Украину боялась, однако мужчину не могла не поддержать. “Было трудно принять решение, было страшно ехать сюда, поскольку здесь война. Люди мне говорили, ты безумна, если это сделаешь. Но мужчина был настолько серьезным в своих намерениях, это было очень важно для него — помочь украинцам”, — убеждает женщина.

“Поступают разные предложения, люди хотят помогать, поддерживать Украину, особенно семьи с детьми. Часто обращаются с желанием поддержать материально, предоставить ли жилье в своей стране, предложение с панкейками особенно, редко такое предложение появляется”, — говорит программный директор благотворительной организации Марьяна Билык.

Ярон говорит, привыкает к отключениям света и к езде по городу, где светофоры часто не работают, а еще к воздушным тревогам. Не перестает восхищаться стойкостью украинцев.

В общей сложности шеф-повар с женой планирует две недели находиться в Украине и выпекать для переселенцев блины.

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