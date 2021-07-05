Шел в магазин за кормом для кота и погиб на рельсах: жуткие подробности гибели подростка на Житомирщине

Шел в магазин за кормом для кота и погиб на рельсах: жуткие подробности гибели подростка на Житомирщине

Машинист подавал сигналы большой громкости, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

15-летний подросток попал под поезд на Житомирщине. От травм — погиб на месте. Парень переходил пути в неустановленном месте. Машинист скоростного поезда Одесса-Киев говорит, что сразу начал тормозить и сигналить пешеходу, но тот не реагировал.

Об этом 5 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Поезд Интерсити Киев-Одесса проходит здесь каждый день в 12:00. Очевидцы говорят машинист пытался тормозить и громко сигналил, но парень не реагировал.

Парень пересекал пути напрямик и даже не смотрел по сторонам, говорят работники железнодорожной станции. Предполагают, 15-летний подросток слушал музыку в наушниках и именно поэтому не услышал приближения поезда.

"Машинист подавал сигналы большой громкости, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось", — отметил заместитель начальника попельнянского отделения полиции Александр Шабатин.

По словам заместителя начальника станции "Попельня" Богдана Трончук, на месте трагедии нашли коробочку от бесконтактных наушников, самих наушников найти не удалось.

Парень от полученных травм погиб мгновенно. Его личность установили благодаря телефону. Выяснилось, погибшему 15 лет, он жил неподалеку путей. Его родителей дома нет. Соседи говорят, через пути парень шел в магазин.

"Шел взять коту корм и не дошел. Не услышал, не посмотри. Был, видимо, занят той музыкой", — говорит сосед погибшего парня Валентин Венгер.

Новости Украины: 15-летний подросток не отреагировал на сигнал и погиб под поездом

Здесь многие переходят пути напрямик, признаются местные. Между тем всего в 50 метрах от места гибели подростка — есть переход через пути, а еще чуть дальше — мост над ними.

Об опасности предупреждают и знаки, и плакаты на железнодорожной станции. За переход путей в неустановленном месте штраф 170 грн. Но догонять нарушителей — некому, поэтому уже через несколько часов после гибели парня люди продолжают сокращать дорогу — прямо по рельсам.

Ранее на Тернопольщине грузовой электровоз сбил 22-летнего парня. Машинист его увидел в нескольких метрах, начал сигналить, но тот не реагировал.

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