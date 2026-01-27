Мобилизация на миллион гривен: женщина придумала хитрую схему и поплатилась

Директор предприятия придумала схему уклонения от мобилизации

Реклама

Суд вынес приговор директору ООО «Черниговский Хлебокомбинат №2», которая обвинялась в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины через организацию схемы фиктивного трудоустройства лиц призывного возраста. Таким образом, мужчины уклонялись от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Новозаводского районного суда Чернигова, который утвердил соглашение о признании виновности должностного лица.

Обстоятельства дела

Согласно материалам суда, предприятие имело мобилизационное задание на поставку хлебной продукции, что давало право на бронирование работников. Следствие установило, что в период с мая 2023 года по октябрь 2024 года директор фиктивно оформила на штатные должности 7 военнообязанных лиц.

Реклама

Эти граждане были зачислены как водители, формовщики теста и машинисты, однако фактически своих обязанностей не выполняли. Данные о них были внесены в списки на бронирование, которые впоследствии были направлены в ТЦК и СП для оформления отсрочки от призыва на период мобилизации.

Судебное решение

21 января 2026 года между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании вины. Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и наличие малолетнего ребенка, суд применил ст. 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания).

Согласно приговору суда:

Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Назначено основное наказание в виде штрафа в размере 499 800 гривен .

Обвиняемая также обязалась перечислить 500 000 гривен благотворительного взноса на спецсчет Министерства обороны Украины для поддержки ВСУ.

Суд отменил ранее избранную меру пресечения в виде залога и вернул средства залогодателю. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 года повестки в Украине будут вручать по-новому. Теперь их можно получить не только по месту жительства или работы, но и в учебных заведениях, на общественных мероприятиях, в государственных учреждениях, на блокпостах и в пунктах пропуска через границу.