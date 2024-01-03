Схема выезда за границу из-за "любви": что придумают мужчины, чтобы избежать мобилизации

Год назад в соцсетях начали массово появляться предложения для военнообязанных заключить за деньги фиктивный брак с женщинами с инвалидностью. К примеру, в своих объявлениях женщины, предлагающие такой брак, указывают, что согласны это сделать за суммы от 2 тыс. долларов.

Наличие настоящего брака с такой женщиной дает мужчине право в качестве сопровождающего уехать за границу. По словам юристов, если никто из супругов не признается в фиктивности брака, то крайне сложно доказать, что он ненастоящий. Но если это выясняют, фигурантам такой аферы грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Как выяснил ТСН.ua, в последние месяцы пограничники наблюдают увеличение попыток военнообязанных мужчин уехать за границу в качестве сопровождающих жен с инвалидностью. При этом пограничники уточняют, что речь идет о случаях, когда брак имеет признаки фиктивности.

"Свидетельство о браке является официальным документом. В свою очередь, фиктивный брак — это брак, заключаемый для получения выгоды. В данном случае, мужчина, заключивший брак с женщиной, имеющей инвалидность, имеет право пересекать границу во время действия военного положения, сопровождать лицо с инвалидностью, - сообщила нам спикер Львовского пограничного отряда Александра Кучковская. - Как именно пограничники вычисляют фиктивность брака — если об этом рассказывать, то завтра мы ничего не разоблачим. Если говорить в общем, то это комплекс мероприятий. Обращается внимание на даты заключения браков, на поведение людей, задаются соответствующие вопросы о совместном быте. Есть случаи, когда во время беседы женщина может признаться о цели брака. Признаются и мужчины, но это реже. В последнее время много таких случаев”.

По словам Александры Кучковской, пограничники имеют право требовать от пересекающих границу документы из ТЦК, которые дают право на отсрочку.

Кроме того, по данным пограничников, за последние месяцы были зафиксированы и такие случаи, когда разница в возрасте вероятно фиктивных супругов составляла до 13 лет.

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