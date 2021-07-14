Шерентинг: почему родителям не стоит публиковать фото своего ребенка без его разрешения

Шерентинг: почему родителям не стоит публиковать фото своего ребенка без его разрешения

Как только ребенок научится говорить, родителям следует спрашивать разрешения, прежде чем постить его фото.

Как купается, ест, ходит и просто играет. Во время летних каникул ленты соцсетей просто пестрят фото детей, которые постятся их же родители. Это явление уже получило название — шерентинг и этот процесс уже обрастает своим правилам. В частности — прежде, чем распространять фото своего ребенка — родители обязаны спросить у него разрешения.

О том, с какого возраста следует это делать и во что это может вылиться, если игнорировать детское мнение — 14 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Папа, мама, трое сыновей, еще и дедушка — вместе вышли на прогулку. Сколько идут, столько и фотографируются. На входе в парк, на скамейке.

В парке дети разбежались, а мама быстро взялась новенькие фото выкладывать в соцсети.

"Ибо каждой маме кажется, что ее ребенок самый лучший, что каждый в мире должен об этом знать", — говорит женщина.

Но старшие сыновья другого мнения и чаще всего просят не выставлять фотографии.

Процесс, когда родители постятся фото своих детей, имеет специальное название. Шерентинг. Этот термин, состоит из английских слов "parenting", то есть воспитывать и "to share", то есть делиться.

И этим шерентингом просто изобилует страница Ксении. Вот ее дочь едет на самокате, а это лакомится вкусностями. А сейчас в сторис появится фото — дочери с цветочком.

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Ксения говорит, что фотографировать все и всегда — у нее увлечение с детства. А, когда появились уже свои дети, то стала снимать именно их. Но у нее есть свои соцсетевые правила.

"Нельзя выставлять все фото. Только такие, чтобы когда ребенок повзрослеет, ему не стало стыдно", — говорит она.

И, прежде чем постить фото, которое кажется такими милыми, надо спросить разрешения у дочери, потому что будет мало места.

В Софии уже есть свой аккаунт и она ведет блог, за которым следят.

Страницу для дочери завела мама. И в этом ничего плохого не видят психологи.

Новости Украины: фото детей в соцсетях - что такое шерентинг и чем он опасен

"Это нам улучшает коммуникацию. Снимает границы между государствами и вселенной. Но есть определенный этикет", — говорят специалисты.

И этот этикет предполагает, что у ребенка надо просить разрешения постить ее фото. Это следует делать, как только малыш научится говорить. А с подростками — тем более — надо согласовывать и фото, и каждое предложение, которое под ним.

"Это плюс для вас, родителей — сознательных, уважающих. Ребенка надо уважать. Как он поймет, что такое уважение во взрослой жизни, если родители ему не покажут и не расскажут об этом", — отмечает Диана Дроздова.

В семье Пономарчуков шерентингом родители не злоупотребляют. Но периодически бывает.

О шерентинге и соцсетевом этикете с улыбкой слушает дедушка. У него в руках фотоальбом, где его фотографии, его же детей. И разрешения у них не просил. Но снимки сына на фоне ковра и с горшком на голове — видели лишь единицы. Поэтому уже взрослый сын не сердится и не стесняется.

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